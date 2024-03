Asumió Fernando Cantarini como nuevo técnico de Ñuñorco

Pasada las 18:00, Fernando Cantarini llegó al estadio Ñuñorco acompañado por Fernando "Calefón" Safatle, el presidente de la institución, y el "Pelao" Maximiliano Sierra Saba, quien desde hoy será el ayudante de campo del primer equipo. Tras una breve reunión, el técnico fue presentado a los jugadores, junto al profesor Elio Cabral, quien continúa en el club.

"El año pasado me habían contactado para dirigir, pero tenia contrato en otro club y no había podido ser", comenzó contando Cantarini a MONTERIZOS, y agregó; "En las últimas horas me volvieron a hablar desde el club, tras la salida del técnico anterior, y me preguntaron si estaba trabajando como dije que no, rápidamente llegamos a un acuerdo", destacó.

Al hablar sobre el plantel, explicó que verá a todos los jugadores para hacer un análisis exhaustivo de la situación y comenzar a delinear el equipo para el próximo. "Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y tratar de salir adelante con este equipo". "No se si están caídos psicológicamente tras los amistosos, peros tres partidos se pueden perder, pero se gana y se levanta el equipo", deslizó.

Por último destacó que esta noche mantendrá un encuentro con todo el cuerpo técnico para trazar ya las jornadas de trabajo de acá hasta el debut en la Copa Tucumana.