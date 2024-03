Ñuñorco se quedó sin técnico: renunció Uslenghi tras las derrotas en los amistosos

A pocos días del comienzo de la Copa Tucumana de la Liga, el técnico Adrian Uslenghi renunció a Ñuñorco de manera indeclinable. "No hay vuelta atras".

El técnico confirmó los rumores, que comenzaron tras la dura derrota ante Famaillá por 4-0 en la tarde de ayer, en una nota periodística al programa Top Deportes, que conduce Leo Fernández, de Monteros.

"Ayer, junto al presidente, al coordinador y el tesorero del club, tome la desicion de dar un paso al costado", dijo, y agregó, "supuestamente cargué con las responsabilidades de las tres derrotas y estas son situaciones que uno siempre tiene bregar por el bien de las instituciones que estan sobre las personas en este caso por mi" manifestó.

"Yo sumo un desencadenante a la situación, porque uno cuando suma jugadores, es en el bien del equipo y no en lo personal". "Ayer volvimos a ponernos en una situacion del cual me hago cargo y responsable de lo que paso aca, al arquero lo traje yo, viene de cuatro goles ante Deportivo Llorens y ayer también. No le voy a cargar toda la responsabilidad, mas allá de que si haya tenido responsabilidad", dijo duramente

"Para que el club le vaya muy bien, para que puedan cumplir con los objetivos he dado un paso al costado, que es lo mas convenientes".

Al mismo tiempo explicó; "Esta institución esta necesitando urgentes resultados y quedarme seria algo caprichoso". No se dieron los resultados en un mes de trabajo, hablamos de los amistosos y por eso presente la renuncia".

"Me voy en buenos terminos del club, ayer le dije a Fernando (Safatle), a Pepé (Dip), presidente y coordinador, que yo queria lo mejor para Ñuñorco, pero en estos tres amistosos no se dieron los resultados".

Por último subrayó; "deseo que el club le vaya bien en lo que viene".

A menos de una semana del inicio de la competencia, Ñuñorco deberá buscar un entrenador.