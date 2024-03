La monteriza Sabrina Gómez se codeará con la mejores profesionales del planeta

Sabrina Gómez viene teniendo una destacada actuación en el mundo del fisicoculturismo de Sudamérica, con premios a nivel nacional e internacional. Hace poco le llegó una carta de invitación para participar del NPC, NPC Worldwide, and IFBB Pro League.

La atleta monteriza, que tuvo una vida sacrificada en su niñez y su adolescencia, nunca dejó de soñar en grande y con el apoyo de su familia, su gran sostén, se fue abriendo caminos en el fisicoculturismo del país y de Sudamerica.

En sus comienzos, trabajaba durante las mañanas y tardes en un bar de la zona de la Plaza Bernabé Aráoz, y eso se mezclaba con sus entrenamientos en Concepción, lugar dondecomenzó a cambiar su rutina de servir a los clientes en las mesas del bar de "Germán ", a servir sus músculo y a comoxer aún mas a su cuerpo. Fue en la "Perla del Sur" que inició ya su sueño en los gimnasios, mientras trabajaba amoldaba su figura.

Ya hace un tiempo, Sabrina se codea con las mejores del país con medallas Olímpias y Sudamericanas y eso le permitió que semanas atrás le llegue la invitación para participar de la IFBB Pro League. "Hoy en día soy un atleta a punto de cumplir un sueño elite, y eso me pone muy feliz que se me haya dado todo esto. Así que a trabajar duro, para saber que lo único que puedo decirte es que uno cumple los sueños cuando los desea tanto", dice Sabrina a MONTERIZOS.

"Salí muy de abajo, me costó muchísimo llegar, pero tener esta invitación me hizo ponerme en una terraza de tener hoy en Monteros, una atleta argentina, sudamericana, campeona sudamericana y una medalla de plata el año pasado en el Olimpia, me siento muy feliz", expresa con mucho orgullo.

"Dedeo que este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, sea un día emblemático y que todas las mujeres sepan que tenemos sueños y esos sueños se pueden llegar, se los puede cumplir, que no hay una vara, que no hay una edad, que no hay nada que me detenga a crecer más siempre", comenta con emoción.

Por último, Sabrina vuelve a tener palabras de agradecimientos a su familia, su marido, sus amigas y sus alumnas. "Ellos estuvieron siempre y son las que no me dejan caer". Y mi mamá, que es una gran mujer y una gran inspiración de lucha para mi vida".