Jaldo tras reunirse con Alfaro y Ávila: “Este gobierno está abierto para todos los espacios políticos”

En el marco del diálogo con referentes de distintos partidos políticos de Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el presidente del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro y con la senadora nacional, Beatriz Ávila, con quienes dialogó sobre el contexto social y económico del país y de la provincia.

Del encuentro también participaron los legisladores del PJS, Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña, Alfredo Toscano, Walter Berarducci y Rolando Alfaro.

Jaldo expresó: “la verdad que no tiene que sorprender el hecho de que hoy hemos tenido una reunión muy importante de trabajo con uno de los espacios políticos más importantes en la provincia de Tucumán, como es el PJ Social. Lo hemos recibido al ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, como así también a la senadora nacional, Beatriz Ávila, y en ese sentido también los acompañaron los cinco legisladores que representan ese espacio”.

“Y digo que no tiene que llamar la atención porque el 29 de octubre del año pasado, cuando yo me hice cargo –de la Gobernación de Tucumán-, he dicho que iba a gobernar para todos y todas los tucumanos y, fundamentalmente, también iba a invitar a todas las fuerzas políticas para que nos acompañen, a la vez que iba a profundizar el diálogo”, sostuvo.

“Hemos analizado la situación nacional, donde coincidimos la posición dialoguista que tiene el Gobierno de Tucumán para con la Nación, con un presidente –Javier Milei- que, si bien no es de nuestro espacio político, nosotros hemos priorizado el diálogo por el bien de Tucumán, de nuestras economías regionales, por el bienestar de los que viven en esta provincia, y fundamentalmente por la paz social, donde la provincia de Tucumán puede prestar los servicios tanto en salud, en educación, en seguridad, y fundamentalmente, pagar los sueldos en tiempo y forma”.

“Tucumán está entre las pocas provincias que empezó ayer el ciclo lectivo 2024, y esto es producto de una buena relación de los gobiernos nacional y provincial” y añadió que en ese sentido ha coincidido la senadora Beatriz Ávila “hoy se vino a poner a disposición también del Gobierno de la provincia para que podamos coordinar una tarea. Ella desde su partido, desde su cargo como senadora nacional, y quien habla como gobernador de la provincia, que podamos coordinar, acciones y también gestiones que tengan que ver con traer cosas a la provincia de Tucumán, con atender las necesidades de los tucumanos y tener una mayor participación en el gobierno nacional” y agradeció el gesto a Alfaro, Ávila y a los legisladores que los acompañaban.

“Agradezco mucho a la senadora nacional Beatriz Ávila, a Germán Alfaro y a los cinco legisladores que nos vienen acompañando en las leyes que ellos entienden que pueden estar de acuerdo”, sostuvo.

“Hemos podido, no solo analizar lo que está pasando en la provincia. Ellos han visto muy bien el discurso del primero de marzo que hemos tenido, hablando de mandar una ley del acceso a la información pública, viendo la modificación del régimen electoral en la provincia que vamos a mandar como proyecto de ley. Todo lo que venimos haciendo para defender nuestras economías regionales, profundizar todo lo que es el trabajo en esto que es la economía del conocimiento para que nuestros chicos puedan tener acceso a la informática, tener un trabajo digno y bien remunerado. La verdad que hemos coincidido en los cambios y las decisiones que tenemos que tomar para esta provincia. Hoy vino el PJ social pero seguramente vamos a seguir conversando con otras fuerzas como lo venimos haciendo”, detalló.

Comentó: “Este gobierno está abierto para todos los espacios políticos. Este es un gobernador que ganó con el 56%, más de 620.000 votos, pero gobierna para el 100% de los tucumanos. Hay un gobernador que atiende cada una de las problemáticas, ya sea del sector público o del sector privado, y si lo hacemos con la ayuda de los otros espacios políticos”.

Y concluyó sobre la visita de Alfaro y dirigentes del PJ Social: “Esto nos hace muy bien. Ve muy bien la comunidad que los políticos dejemos las diferencias en la casa y nos pongamos a trabajar por un Tucumán mejor, para mejorar la calidad de vida de los tucumanos”.