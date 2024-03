Suba salarial para la Policía y el servicio Penitenciario

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana una reunión donde se llegó a un acuerdo salarial con la Policía de Tucumán y la Dirección General de Institutos Penales.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado, Economía y Producción, Daniel Abad, su par de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe de Policía, Roque Rodolfo Yñigo; el director de institutos penales Ramón Quinteros y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y Justicia, Raúl Albarracín.

En ese sentido el titular del PE agradeció las gestiones del ministro de seguridad y la plana mayor (de la fuerza) ya que “llegamos a un entendimiento y de la misma manera al gobierno que fue representado por el ministro de Economia, el de Gobierno y Justicia y el secretario del área”

“En conjunto estuvimos evaluando propuestas con recursos que venimos disponiendo, porque sabemos que las noticias que llegan desde Capital Federal es que no hay plata”, por eso “hemos querido para la Policía y el Servicio Penitenciario darle lo mejor posible dentro de la situación en que vivimos”. (Osvaldo Jaldo, gobernador)

Jaldo fundamento sus dichos en que “observamos y evaluamos una Policía predispuesta, con muchas ganas de cuidar la vida y bienes de los tucumanos, hay estadísticas que nos faverecen, hechos concretos en el accionar”.

El Gobernador volvió a agradecer a las partes porque "el importe que se le asignó a los empleados de la fuerza policial dentro del contexto económico financiero es importante y en la modalidad también".

Jaldo explicó que “no solo le hemos asignado un monto de una modalidad diferente que permite incentivos en ascender sino que quisimos dar una motiviacion personal y su aplicación me parece muy bueno. Hay que poner incentivo, todos tienen los mismos roles pero no lo hacen con las mismas ganas”, dejó en claro.

Un párrafo aparte le dedicó al titular de la cartera económica: “Agradecerle al ministro Adad porque en 120 días hemos puesto las cuentas en orden y tomamos las medidas acertadas y hoy logramos un acuerdo con la policía. La administración de la provincia más la posición dialoguista con Nación nos permite tomar decisiones a favor de todos nuestros empleados públicos provincial”, aseguró el Primer Mandatario.

Reconocimiento

A su turno, Aguero Gamboa sostuvo que el gobierno "reconoció el trabajo y en cada una de sus actividades y esto es una reivindicación y también para los policías retirados".

Por su parte el titular de la fuerza de seguridad provincial indicó: “Se reconoce una jerarquización y los equipos técnicos trabajaran en los montos. Lo bueno es que este reconocimiento tantas veces reclamado por la Policía este Gobernador lo otorgó", indicó Girvau Olleta.

Finalizó diciendo: “A la familias del policía les quiero llevar tranquilidad porque esta jefatura logro lo que esperaba. Fueron días de charlas y conversaciones donde mediante el dialogo se logró lo mejor y consideramos que es un muy buen aumento”.

Manzana podrida

A raíz de la causa que investiga la justicia por intento de sedición por parte de un grupo de uniformados Jaldo fue tajante con las autoridades policiales.

“Ustedes los jefes tienen que ayudarnos a depurar definitivamente la policia de tucuman. No dejemos que una manzana podrida nos pudra el cajón. Ustedes conoce al personal, son los jefes de todo el personal policial, al margen de la responsabilidad que tienen también hay conocimiento y han hecho una carrera y están al final. Los conocen desde que ingresaron y ascendieron y no se puede mirar para atrás o el costado”, expresó.

Jaldo finalizó diciendo: “El policía que no funciona no es merecedor de vestir el uniforme y menos ser parte de la fuerza policial”.

Molestos

En tanto que Aguero Gamboa aseguró que "todos estuvimos molestos (por el accionar presuntamente disruptivo y sedicioso) porque la policia viene trabajando y un minúsculo grupo intento ensuciar el trabajo arduo de la Policía y el servicio penitenciario”.

"En medio de una paritaria ocurre este hecho lamentable y el dialogo nos lleva al crecimiento, más teniendo un gobernador que cada 15 dias nos recibe y un Ministerio y plana mayor donde hay diálogo", manifestó Aguero Gamboa.

Por último, en cuanto a la detención de un letrado (que luego quedó en libertad) dijo: "La Policía trabajó dentro del marco de legalidad siguiendo las órdenes de los jueces e incluso estuvo supervisado por los equipos fiscales".