¡No hay plata! No solo es un dicho de Milei, los cajeros del Banco Macro de Monteros están vacíos

La tecnología llegó hace rato a los hogares y al mundo cotidiano y además, puede ser usado para bien o para mal. En este último punto, los trabajadores monterizos bancarizados sufren con la tecnología todos los fines de semanas.

Los días viernes, fin de la semana laboral para los empleados bancarios, es la última jornada para retirar dinero por ventanilla, en ese caso el Banco Central de la República Argentina no exige límites, ni mínimos y ni máximos (en este caso con algunos preavisos) para extraer el dinero por cajeros humanos. Sin embargo, los propios bancos exigen montos mínimos para la extracción dentro de la entidad bancaria; una medida completamente irregular, puesto que está por fuera de la ley.

Por otro lado, existen los cajeros automáticos (ATM), que en Monteros, poseen dinero solamente de lunes a viernes. Los fines de semanas y feriados, el ciudadano común no puede acceder a su dinero porque las terminales están vacía.

"Es una odisea conseguir billetes, es la cuarta vez que vengo en el día y no hay, son de terror", dijo Eugenia a MONTERIZOS, durante la tarde del sábado. Ya en la jornada de este domingo, 3 de marzo, los cajeros de la entidad que se encuentra a metros de la Municipalidad de Monteros no poseía dinero en ninguna de sus seis terminales.

Este medio pudo saber, a través de extrabajadores bancarios, que existen guardias para reposición de dinero en efectivo. "En Monteros la palabra guardia pareciera que no está en el diccionario bancario, porque nunca hay", dijo un jubilado trabajador de una entidad bancaria.

Y agrega: "Sé de compañeros que viven en Monteros y trabajan en entidades de otras ciudades que cuando están de guardias deben viajar y reponer. Acá no sé que pasa". Sin embargo, en todo el fin de semana no se pudo extraer plata, incluido éste ex trabajador padece por no poder acceder a su propia jubilación.

Para esta semana, el Gobierno de Tucumán informó el pago del 20% para los empleados estatales. Si a fin de mes, cuando todos los trabajadores ya casi no tienen dinero en sus cuentas, se suma la falta de acceso a efectivo, qué ocurrirá cuando los trabajadores ya tengan depositado su sueldo. Ésta odisea se sufre todo los meses, hace largo tiempo.

A mediado de febrero y en un día laborable, los cajeros volvieron a quedarse sin dinero en efectivo. Fue el Miércoles de Cenizas que durante toda la mañana no hubo plata. La gente comenzó a aplaudir a gritar para que activen los ATM. Pasada las 13:00, es decir cuatro horas después de la apertura de una entidad, restablecieron el servicio.