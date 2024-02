¿Se viene Gran House Monteros? Ya hay postulantes para la versión vernácula del concurso

En un explosivo casting, se conocieron los primeros candidatos a ingresar a Gran House Monteros, la nueva parodia que está haciendo estallar de risas las redes sociales. Mientras todos hablan de Gran House Tucumán, en Monteros siempre ocurren cosas.

La versión monteriza del reality es preparada por la cuenta de Facebook Monteros Liberall e invita a a quien quiere participar que envíen sus videos al número 3863583419. “Prepárate porque muy pronto vas a entrar a la casa más famosa de Tucumán, dará qué hablar”, dice el anuncio.

"Soy famosa por armar quilombos en las redes sociales" es la carta de presentación de Celeste Díaz, para ingresar a la casa. "si tengo la posibilidad de entrar en la casa quiero decirles a todos que no sé cocinar, no sé lavar, planchar", expicló.

Mientras tanto, Micaela Albornoz, conocida como la Cocó de Monteros, se describió " Soy divertida, me gusta bailar, me gusta tomar mate, me gusta viborear, me gusta hablar de la gente y no me busquen problemas para que andemos bien". "Me gusta viborear y no me gusta cocinar".

A su turno, Enrique, dijo que le gustaría ingresar a la casa. "No hago nada, pero soy divertido", acto seguido se animó a tirar unos prohibidos.

Mirta, la placera que corre a los chicos con una varilla para que se porten bien y no hagan destrozos, también envió su video para participar. "Quiero participar de Gran Houses, me gusta lavar, planchar, limpiar, la cocina, tomar mates y me gusta bailar", y cerró con un "no me gustan los quilombos".

El concurso sigue recibiendo postulantes y el principal ganador se llevará $200.000. Más de uno comentó en las redes sociales que Argentina se merece el dólar a $10.000, tras ver la realización del nuevo concurso. ¿Vos que opinas?