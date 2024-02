Un participante destrozó a la Barbie Tucumana: Es mentira, ella desaprobó materias y el padre no la mandó

Omar Díaz, uno de los protagonista del exitoso reality, Gran House Tucumán, contó cual fue la verdadera razón por la que la "Barbie Tucumana" no formó parte del programa.

León Torrente, productor de FM La Tucumana, indagó a Omar sobre el premio del concurso y la verdad sobre las versiones que aseguran que el premio de Gran House es en fichas de casino y, que ese fue el motivo por el cual Lysset, la Barbie Tucumana, rechazó la invitación a ser parte del programa.

“Voy a aclarar el tema de la señorita, no voy a decir mucho porque no quiero seguir dándole cámara, lo que pasa es que esa señorita nos menosprecio a nosotros, ‘no me voy a hacer quemar’, no sé qué más ha dicho. En otra radio pusieron un audio donde ella estaba diciendo cosas sobre nosotros”, arremetió Omar contra la Tucuplastic. Y aclaró: “El premio de las fichas es verdad, pero era para el juego de la silla, no era del programa”, dijo en el programa.

Luego Omar, realizó una fuerte acusación: “Ella desaprobó dos materias y el padre le ha dicho, como padre de antes, ‘ahora no vas a ir’. Esa es la verdad y yo soy testigo porque un amigo de producción me mostró, incluso ella mandó un audio llorando diciendo que no iba a estar porque el padre no la deja. Decí la verdad, no digas que no vas porque te vas a ser quemar porque sos la tanta de Tucumán, naaa. Ya no la queremos ni ver los participantes, si entra la eliminamos en primera vuelta”, arremetió.

“Ella No iba a encajar porque nosotros somos humildes, no te tiene que faltar la humildad. Ella parece que es Susana Giménez”, manifestó indignado.

Con esta guerra declarada, Omar le aseguró a Lysset que, ante sus mentiras, él se encargará de exponerla en todos los programas.