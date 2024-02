La Barbie Tucumana le respondió a Omar: Estoy en otro nivel cultural

La jornada de martes tuvo un revuelo sorpresivo en Tucumán. Sucede que el participante de Gran Houses Tucumán, Omar Díaz saltó con los tapones de punta contra la monteriza Lysset Monteros, más conocida como La Barbie Tucumana.

"Ella desaprobó dos materias y el padre le ha dicho, como padre de antes, ‘ahora no vas a ir’". Agregó que "esa es la verdad y yo soy testigo porque un amigo de producción me mostró, incluso ella mandó un audio llorando diciendo que no iba a estar porque el padre no la deja", había indicado en FM La Tucumana.

Estos dichos llegaron hacía Lysset y no tardo en contestar en el sitio TN Show y a traves de sus redes sociales. "Yo no desaprobé dos materias, el año pasado no rendí una materia por ir a Buenos Aires, a (el programa) Socios del Espectáculo en Canal 13", lo cual motivó que ahora le dijera a sus padres que "me voy a dedicar a estudiar para terminar mi carrera", explicó.

Al mismo tiempo indicó: "tengo otro nivel cultural y "no es que sea mala, es la verdad, estoy en otra etapa de mi vida, realizando otras cosas, me estoy formando, no me hace mala persona decirlo". Sobre la afirmación de que su padre le impidió participar, aclaró que "me dijo que no entre ahí porque no era bueno para mi futuro" y reiteró que "hay Barbie para rato".

Por último realizó otras polémicas declaraciones: "no tengo la culpa de haber nacido en otra clase social, tengo padres profesionales, vengo de una familia bien formada" y que "hay cosas que no dan", en referencia al reality.

"No va con lo que me gusta a mí, capaz hay gente que le gusta Gran House Tucumán, y me parece perfecto, pero yo ahora tengo otras prioridades más importantes". La cantante recordó que su éxito llegó antes que la creación del programa y se preguntó "quién se cuelga de quién". Por último, remarcó que "no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie".