Video: un sujeto chocó con su camioneta a un caballo en una persecución furiosa

Las imágenes son contundentes y generan indignación: en una violenta persecución a plena luz del día, una camioneta embiste a un carro tracción a sangre derribando al caballo en plena avenida. Luego, el conductor del rodado arremete con un palo contra uno de los carreros que responde a los fustazos. “Combate medieval” es el nombre con que se ha viralizado el video del furioso episodio que pone una vez más en evidencia al maltrato animal en las calles tucumanos.

El violento suceso ocurrió ayer alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Belgrano al 3500 en la capital tucumana y fue registrado por automovilista que logró captar con su teléfono toda la secuencia. “El legislador Hugo Ledesma hizo la denuncia para que se investigue y se pueda dar con el vehículo que ha producido la agresión contra este caballito poniendo en riesgo su vida. También queremos identificar al animal para ver si presenta lesiones y si está recicibiendo el tratamiento veterinario adecuado”, comenta Flavia González, presidenta de la Fundación Matías. “En este caso el propietario del carro es un protagonista secundario. Desconocemos cuál fue el motivo de esta discusión que tuvo este final bastante drástico para el caballo. Fundamentalmente, lo que queremos es ver el estado de ese caballo y si está en condiciones. En caso de que el animal presente falencias en su alimentación y en su cuidado, va a aquedar en resguardo”, remarcó González.

Según explicó, las penas para este tipo de casos de violencia contra los animales están contemplados en laconocida popularmente como “Ley Sarmiento” que contempla incluso hasta penas de prisión: “Hace un tiempo hemos logrado que se contemple que el animal es un sujeto con derechos. Sin embargo, es lamentable y frustrante que, hasta el día de hoy, habiendo tenido casos de suma sensibilidad, ningún agresor ha recibido una condena o que, al menos, los obliguen a hacer trabajo comunitario. Hasta ahora no tenemos ningún fallo por maltrato de caballos,Se trata de maltratos exagerados; muy brutos. En este caso no fue un accidente y, si lo fuera, lo lógico es que el autor no se dé la fuga porque le ha generado daño a un ser vivo”. A diario en la fundación reciben entre 10 y 15 denuncias por maltrato animal: “Es frecuente el maltrato del propietario del caballo y el estado de abandono de los animales, eso es lo más común que vemos en las calles y en los barrios”. En este sentido, recordó que hace dos meses el legisladorpresentó un proyecto de ley para prohibir la tracción a sangre en toda la provincia; proyecto en el que colaboraron desde la fundación.

“Es necesario que se tome conciencia de que hay una sociedad ávida de respuesta y de condenas ejemplificadoras para que se vea que se está haciendo justicia en casos como este”, reflexionó y aprovechó para llamar la atención acerca de la existencia de distintas fundaciones en la provincia que se dedican a rescatar animales para luego comercializarlos: “Nosotros estamos trabajando directamente con el Ministerio Público Fiscal y ellos nos otorgan una guarda responsable de los animales que son puestos a resguardo”. /El tucumano