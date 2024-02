La Barbie Tucumana reveló por qué se bajo de Gran House Tucumán

Si algo nos enseña la película de Greta Gerwig estrenada el año pasado es que el mundo real no es ese perfecto universo de fantasía que habita Barbie. Y si la muñeca más famosa del mundo tropezó con el peso cruel de la realidad, por qué no habría ella, la Barbie Tucumana, de hacerlo. Son horas agitadas para Lysset quien debió tomar una de las decisiones más difíciles al bajarse del reality Gran House Tucumán ¿Qué fue lo que pasó? ¿Continuará con su carrera artística? La artista se confiesa.

Hace unos días, cuando la nueva casa más famosa de la provincia abrió sus puertas, muchos esperaban verla en la alfombra roja. Su ausencia causó sorpresa en el público que esperaba verla participar del Gran Hermano Tucumano. El productor y conductor del reality Mariano Villafuerte había revelado que Lysset se encontraba estudiando y que se sumaría a la casa junto a los otros 19 participantes la semana que viene. Sin embargo, en diálogo exclusivo con eltucumano.com, la cantante lanzó una bomba que sacudió los cimientos de la Gran House: “No voy a poder participar… prefiero ser honesta”.

Qué la motivó a tomar tan drástica decisión? Así lo explica la artista: “Falté a la presentación de Gran House porque coincidía con una fecha de examen en la facultad. Quedamos en que no había problema y que iba ingresar la semana que viene, pero lo que yo les plantee a los organizadores es que no voy a poder. Estoy pronta a recibirme y las materias son muy pesadas… mis papas son muy grandes… Yo para aprobar debo cursar y se me complica mucho”.

“Lo único que quiero ahora es culminar mi carrera. Por ahí todos tienen de mi una imagen superficial, pero en realidad nadie conoce mi vida… tuve una abuela con cáncer, problemas de nervios… son muchas cosas que me pasaron y que me impidieron recibirme. Esto es algo que quiero hacer por mí porque en la vida de los artistas no es todo lindo como Disney, no tenés una vida en paz, es diferente a una vida normal… Sumarle a la Barbie el reality, la verdad que es algo que se me complica bastante. Yo siento que el éxito algún día se acaba, y para poder comer el día de mañana, necesitás una profesión y nadie te va a sacar tu título”, confesó en tono intimista la joven de 27 años.

Según explicó, el año pasado cuando se publicó el videoclip con la canción que la eyectó al mundo de la fama y la hizo trascender las fronteras de la provincia como La Barbie Tucumana, Lysset tuvo que abandonar sus estudios en la carrera de abogacía para afrontar sus nuevos compromisos como artista: viajes a Buenos Aires, programas de televisión, shows y distintas participaciones mediáticas. Este año, la joven se propuso avanzar a paso firme en la facultad para aprobar las ocho materias que le restan para recibirse de abogada: “Estoy en una edad donde me pesa y me frustra no terminar la carrera”.

Para ella, reconoce, fue una decisión muy difícil bajarse del reality: “Mandé el video del casting y creo que fui una de las primeras que eligieron. Yo siempre me prendo en todo porque lo veo como una oportunidad para seguir adelante con lo que me gusta hacer. Muchos me escribieron en estos días y me decían que estaban esperando verme en el reality. Imaginate si no iba a querer estar en Gran House… Tenía un deseo impresionante de estar porque siempre me gustó mostrarme, me hubiese encantado, pero después una recapacita y se da cuenta de todo…No me pongo metas ambiciosas y ahora prefiero hacer las cosas más tranquila”.

¿Eso significa que también se saca el atuendo de la Barbie Tucumana y se baja de los escenarios? Lysset le lleva calma a sus seguidores y aclara que hay Barbie para rato: “Yo no estoy abandonando lo de Barbie, es más ahora estoy filmando un videoclip y lo estamos haciendo muy profesional, porque, realmente, mi sueño es cantar. Gracias a Dios la productora para la que estoy trabajando me permite a mí estudiar, me dan mucho tiempo para que yo pueda seguir con mi carrera. Soñé toda mi vida con eso, por eso sigo, persevero porque es lo que quiero”.

Según revela, desde la producción del reality han intentado convencerla de que se quede en la Gran House, pero su decisión es indeclinable. De todas las versiones de Barbie posibles, la que más anhela encarnar es la de Barbie abogada. (El Tucumano)