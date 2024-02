Incentivo docente: “Queremos que esos recursos lleguen a Tucumán

En una conferencia de prensa realizada hoy, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció en referencia a las medidas de ajuste a nivel nacional que afectan directamente a la provincia. Jaldo expresó su preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la suspensión o eliminación de la compensación del transporte.

"Capaz que la compensación del transporte no venga para las empresas, sino que venga para quienes usan el servicio público a través de una tarjeta SUBE", señaló Jaldo y expresó: “Ojalá se pueda concretar y no quitar los subsidios porque el boleto va a tener un incremento importante que yo creo que muchos tucumanos y tucumanas no van a poder acceder a ese precio”.

El mandatario también manifestó su firme postura en la defensa de los recursos para la educación: "En cuanto al incentivo docente nosotros no vamos a claudicar en el pedido que esos recursos lleguen a la provincia de Tucumán".

En esa línea, el Primer Mandatario destacó el trabajo de austeridad en las cuentas públicas de la Provincia y aseguró que el gobierno tucumano está comprometido con la estabilidad laboral y el pago en tiempo y forma de los salarios.

"Somos optimistas, sabemos que la provincia de Tucumán viene cumpliendo en todos sus términos. Este es un Gobierno que escucha, se pone a la altura de las circunstancias, pero también es un gobierno que nunca otorga un aumento que no lo puede pagar", afirmó Jaldo.

Y añadió: “Si nosotros damos un incremento por arriba de las posibilidades presupuestarias y financieras, seguramente, no vamos a poder cumplir con el cronograma de pago hasta el día 9 de cada mes como lo venimos haciendo”.