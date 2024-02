El gobernador Osvaldo Jaldo fue cauto en sus palabras al conocerse en las últimas horas de forma extraoficial que el gobierno nacional quitaría El Fondo Compensador del Interior, encargado de subsidiar el transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país.

“Es muy reciente el anuncio, no podemos tener una opinión en profundidad porque fue a través de los medios. No tenemos un instrumento legal, no sabemos las particularidades porque también se habla de sacar las compensaciones pero de implementar la tarjeta SUBE y que estas vayan directamente a los usuarios, con lo cual para nada nos opondríamos” porque “los verdaderos beneficiarios de las compensaciones serían los 600 mil tucumanos que usan el servicio para trabajar o estudiar”.

Jaldo analizó la quita del Fondo Compensador del Interior en una reunión que tuvo en su despacho con Ernesto Nagle, presidente del bloque Justicialista en el Concejo Deliberante capitalino.

Contacto directo

El titular del Palacio Gubernamental esperará tener el anuncio oficial mediante un documento físico y los motivos por el que se tomó dicha decisión y “la semana próxima viajaremos a Ciudad de Buenos Aries para interiorizarnos de este tipo de medida. Nos interesa como será la aplicación de esta decisión para el interior de la provincia”.

“La decisión que tome el gobierno (Nacional) sobre las compensaciones, bajen por donde bajen pero sigan existiendo es muy importante para el transporte público”. (gobernador Osvaldo Jaldo)

“En ese sentido Jaldo aseguró que el transporte público es un servicio esencial donde el rol de los Estados Nacional y Provincial tiene que estar presente. Como Provincia hacemos un gran esfuerzo para sostener el servicio”, manifestó.

Compromiso con la comunidad

A su turno, Nagle sostuvo: “en un gesto de compromiso con la comunidad”, Nagle ratificó el viaje del Gobernador a Buenos Aires para gestionar medidas que eviten que estas decisiones afecten a la provincia. "Está muy comprometido en este tema", dijo, resaltando la preocupación del mandatario por el bienestar de los usuarios y la continuidad del servicio público de transporte.

"Se ve que hay un gobierno provincial que está atento", enfatizó Nagle que menciono la gestión de esta semana de solicitar la conciliación obligatoria a la Nación, en un esfuerzo por evitar un paro que afectaría a miles de ciudadanos. Además, semanas atrás, recordó, la provincia realizó un aporte adicional de mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema de transporte.