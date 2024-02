Mesa de Acuerdo Salarial: Gobierno y gremios se reunirán a partir del 19 de febrero

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al diálogo que mantiene el Gobierno de Tucumán con los gremios respecto a la concreción de la Mesa de Acuerdo Salarial que se desrrollará a partir del 19 de febrero. Destacó que la provincia tiene sus cuentas ordenadas y que se abonan los sueldos a tiempo.

Jaldo explicó: “Trabajamos en la situación fiscal de la provincia, venimos con las cuentas ordenadas y equilibradas, pagando los sueldos en tiempo y forma. Ya estamos pagando el mes de enero que se abona en febrero” y comentó que a posteriori “vamos a pagar los 40 mil pesos”.

Además, comentó: “seguramente los gremios se van a sentar a buscar acuerdos con los diferentes funcionarios de la Casa de Gobierno. Este es un gobierno que escucha, un gobierno que dialoga y, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades, vamos a tratar de seguir colaborando y ayudando a los diferentes sectores de la sociedad de la provincia de Tucumán”.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, comentó: “Nosotros estamos esperando definiciones a nivel nacional porque todas las provincias, no Tucumán solamente, dependen de lo que se marque en cuestiones económicas y para saber desde dónde nos fondeamos para poder hacer frente a las obligaciones de los sueldos. En este momento se está pagando ya el mes de enero. Más los 40 mil pesos que agregó el gobernador, que no estaban previstos, porque eso era para octubre, noviembre y diciembre, pero no quería tampoco que la gente cobre menos en febrero que en enero. Por eso los 40 mil pesos se lo destinó también para el pago del sueldo en esta ocasión, cuando se termine la planilla completa”.

“¿Cuándo nos vamos a reunir con los gremios? Depende mucho de lo que pase en Buenos Aires. Por eso el gobernador está muy atento. Mañana está viajando el ministro de Interior, Darío Monteros, a hacer algunas gestiones en ese sentido. Nosotros queremos y entendemos, por supuesto, el reclamo y la necesidad de los trabajadores, de sus representantes que son los delegados o secretarios generales de los distintos gremios, pero no podemos sentarnos a ofrecerle un porcentaje que no sabemos si vamos a poder cumplir en el tiempo. Por eso queremos ser serios, como siempre hemos sido, el gobernador ha anunciado esto por ahora como un paliativo”.

Y concluyó: “esperamos en los próximos días, después del día 19 de febrero en que hemos fijado para poder sentarnos ya con conversaciones más profundas, que no es sólo la salarial, sino también la permanencia de las personas pasando a la planta permanente; algunos que son contratados, ver si pasan a temporario; y todos esos temas van a ser de discusión en esa Mesa de Acuerdo Salarial como se denomina acá en la provincia”