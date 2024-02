La Legislatura rinde honores al héroe monterizo Bernabé Aráoz

La Legislatura fue sede del reconocimiento a la figura y personalidad de un hombre clave en el proceso independentista de nuestro país, precursor del federalismo institucional y de la coordinación entre las provincias y el puerto, como lo fue el primer gobernador de la provincia.

El acto en conmemoración a los 200 años del paso a la inmortalidad de Bernabé Aráoz fue impulsado por los legisladores Francisco Serra y Roberto Moreno (presidente de la Comisión de Cultura), siendo las localidades que marcaron la vida del héroe tucumano. El evento, contó con la participación del grupo teatral “Los Intérpretes”, un espectáculo integrado por 10 artistas en escena, quienes recuerdan la vida del líder federalista. A su vez, estuvieron presentes los músicos Kid Pasta, Franco Ribet y Ángel Cabrera; como así también los actores Soledad Pereyra (La Pachamama), Carlos Lozano (Manuel Belgrano), Ramiro Trejo (Coronel Balcarce), Brian Ahumada (Teniente Zelaya) y Horacio Dantur como Bernabé Araoz.

El acto fue presidido por el vicegobernador, CPN Miguel Acevedo, junto al Secretario de la Legislatura, Claudio Pérez y los legisladores Roberto Moreno, Francisco Serra, Hugo Ledesma, Leopoldo Rodríguez, Alberto Olea, Walter Berarducci, Roque Argañaraz, Walter Herrera, Alejandro Figueroa, Tomas Cobos, Mario Leito, Agustín Romano Norri y José Macome. También estuvieron presentes el secretario de Estado de Gobernación y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín; el presidente del Ente de Turismo, Sebastián Giobellina; el intendente de Monteros, Francisco Serra (h) y el intendente de Trancas, Dr. Antonio Moreno.

Tras el evento, la Municipalidad de Monteros propone diversas acciones a desarrollar en la Provincia. Se trata sobre el concurso de investigación para el conocimiento de la vida y obra del héroe monterizo, destinado a alumnos/as de los últimos años de las escuelas de los niveles primarios y secundarios. Asimismo, la distribución y difusión del libro “Bernabé Araoz, el tucumano de la Independencia” del autor José María Posse, para ser implementado como un recurso pedagógico, como así también, la planificación de un circuito turístico que incluya lugares relevantes donde el prócer vivió sus primeros años.

Al respecto, el vicegobernador destacó la puesta en valor de los actores que interpretan la obra “Bernabé Araoz, Héroe Nacional”, un reconto sobre la vida del líder federalista que enaltece la cultura y la historia Argentina. “La conmemoración de los 200 años de Bernabé Araoz es algo importantísimo para nosotros, es el héroe tucumano y nacional que todavía no ha sido reconocido en su total magnitud. Es hora de que los tucumanos y tucumanas valoremos, reconozcamos y reivindiquemos su figura, quien no solo fue el primer Gobernador de la provincia, sino el héroe que en aquellos momentos de la Batalla de Tucumán fue el que dijo, no retrocedamos. El que pidió y ofreció a Belgrano todos los elementos necesarios para que esa batalla se dé”, sostuvo Acevedo.

A su turno, el presidente de la Comisión de Cultura, Roberto Moreno dijo: “Venimos trabajando desde el 2015 con Francisco Serra en reivindicar a un hombre que nos dio la vida, nos enseñó la revolución, el coraje y el cariño, ese hombre es el Coronel Aráoz, quién nació en Monteros y fue fusilado en Trancas; por eso, con Pancho Serra les pedimos a nuestros Diputados que lo declaren héroe nacional, por su lucha y amor a esta Nación, por la libertad de Argentina y la batalla de Sudamérica”. En la misma línea, el legislador Francisco Serra subrayó: “Distintas actividades han permitido que hoy haya una reunión muy importante, donde nuestro vicegobernador se comprometió a realizar una sesión especial para tratar sobre el tema Bernabé Araoz, reivindicando su memoria y aporte a nuestro país”.

Por su parte, el intendente monterizo destacó la importancia del evento impulsado por los legisladores y afirmó: “Nuestro héroe nacido en Monteros fue el precursor y el gran hombre que dio esa batalla que parecía difícil. Sin embargo, con su convicción ha demostrado que a base de esfuerzo, de compromiso y de ese coraje que lo caracterizaba, hoy podemos decir que nuestra patria es libre y soberana”. A su vez, agradeció el acompañamiento político de parte de toda la estructura legislativa y de los dos municipios que lo vieron nacer y fallecer en sus jurisdicciones.

Al finalizar, el intendente de Trancas, Antonio Moreno declaró: “Estamos recordando a un tucumano que le ha puesto el freno a los imperialistas y lo estamos homenajeando en un lugar pluralista y federalista, como lo es la Legislatura. Desde nuestro municipio, recordamos y mantenemos vivas las enseñanzas del Gral. Bernabé Aráoz. Mucho se ha hablado de la historia, mucho se ha hablado del tiempo que ha pasado, pero yo me quedo con el presente; y el presente es para planificar el futuro de aquellas enseñanzas que nos ha dejado este héroe”.