Tucumán tiene 173 casos de Dengue confirmados

El Ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, acompañado por miembros de su gabinete, encabezó la reunión semanal donde evalúan junto a los referentes provinciales los índices epidemiológicos.

Medina Ruiz, comentó que n la sala de situación se notificó que hay más casos de dengue. El país tiene más de 25 mil casos, ya notificados desde la semana 31, y Tucumán tiene 173 casos. “Está circulando el virus del dengue 1 y el dengue 2, y eso nos obliga a extremar los cuidados. Debemos continuar con todas las medidas de prevención, para evitar el contagio. Esto es muy importante porque sabemos que el dengue, en la medida que aumente la cantidad de poblaciones involucradas, pueden aparecer pacientes con enfermedad grave”, explicó

En este sentido, el funcionario indicó que es importante mantenerse hidratado, no auto-medicarse y no tomar ningún medicamento que no sea el paracetamol. Cualquier otro antiinflamatorio puede producir afectación de la coagulación.

En lo que respecta a Covid-19, el ministro contó que hay un aumento de casos leves, con una positividad menor que la de la semana pasada, alrededor del 26 por ciento de positividad. “Tenemos algunos pacientes que necesitaron internación, en general está relacionado al estado inmunitario. Hemos notado que los pacientes que tienen cuadros leves tienen el calendario de vacunación completo, con un esquema completo, con refuerzos. Es por eso que volvemos a insistir acerca de la importancia de completar el calendario de vacunación, tenemos un puesto nuevo en la plaza Independencia, precisamente en la vereda de la Caja Popular, donde estamos vacunando todas las mañanas. Y, además, todos los nodos de vacunación”, remarcó Medina Ruiz.

El secretario Ejecutivo Médico se encuentra el doctor Daniel Amado, manifestó que en este momento la provincia atraviesa un aumento de casos de dengue, como en todo el país. “Estamos preparados y trabajando para tratar de evitar que esta situación tome valores de relevancia. Hasta el momento estamos bastante bien y queremos continuar así”, comentó a la vez que indicó que en cuanto a lo que es casos respiratorios hubo un incremento de casos, sobre todo ahora que las personas estan viajando por sus vacaciones a lugares donde hay grandes aglomeraciones de gente, como lo es la costa. “Están viniendo muchas personas de la playa con cuadros respiratorios febriles. Por lo cual vamos a adoptar la medida de comenzar a hacer estudios para dengue y para la búsqueda de virus respiratorios a todas las personas que retornan de sus vacaciones”.

Por su parte, el ingeniero Leandro Medina Barronuevo, director general de Salud Ambiental, explicó que durante la reunión se realizó la actualización en cuanto al número de casos de enfermedades como el dengue, chikungunya, la encefalomielitis equina del oeste y enfermedades respiratorias. “En función de esto, vamos coordinando lo que van a ser las acciones a llevar a cabo para las enfermedades, en el caso puntual de la Dirección de Salud Ambiental trataremos los bloqueos de casos de dengue. Es esperable el aumento de casos, sumado a que estamos en una época en la cual la población se mueve y viaja mucho”.

Por último, la doctora Rita Ivanovich, a cargo de la sala de situación, contó que durante el encuentro se presentó la situación de COVID-19 a nivel nacional, ya que desde Nación emitieron una comunicación epidemiológica, resaltando el aumento de casos de en las últimas semanas. “Tenemos que destacar que el número de notificaciones es inferior en relación a lo que se notificaba para la misma fecha en años anteriores. Igualmente lo que se busca es que la población complete su carnet de vacunación, sobre todo los grupos de riesgo, ya sean las personas mayores o las que presentan alguna comorbilidad” indicó.

Desde la semana epidemiológica 31/2023 hasta la semana 3/2024 se registraron en Argentina 27.430 casos de dengue: 26.010 autóctonos; 872 importados y 548 en investigación, resultando en una incidencia acumulada a nivel país es de 59 casos cada 100.000 habitantes. En este momento 11 provincias presentan 5 o más casos de dengue, sin antecedente de viaje en su territorio en lo que va de la temporada, y todas las jurisdicciones han presentado casos importados.