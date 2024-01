Estas son las 23 películas nominadas al Oscar que podes ver desde tu casa y antes de la premiación

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de nominados para los Premios Oscar 2024, desatando la emoción entre los fanáticos del cine. Tras los brillantes espectáculos de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la atención se centra ahora en las producciones que compiten por la codiciada estatuilla dorada.

Este año, la lista de nominados promete una competencia intensa, con títulos destacados como "Los asesinos de la luna", "La sociedad de la nieve", "Anatomía de una caída", "Pobres criaturas" y "Barbie". Pero la buena noticia es que no tenes que esperar al 10 de marzo para ver estas películas, ya que 23 de las nominadas están disponibles para ser disfrutadas desde la comodidad de la casa a través de diversas plataformas de streaming.

A continuación, te presentamos el listado completo de todas las películas nominadas que puedes explorar antes de la gran gala del 10 de marzo:

"Los asesinos de la luna" (Apple TV+)

(Apple TV+) "Nyad" (Netflix)

(Netflix) "Maestro" (Netflix)

(Netflix) "La sociedad de la nieve" (Netflix)

(Netflix) "Barbie" (HBO Max)

(HBO Max) "Oppenheimer" (Peacock, solo en Estados Unidos)

(Peacock, solo en Estados Unidos) "Guardianes de la galaxia Vol. 3" (Disney+)

(Disney+) "Spider-Man: a través del Spider-Verso" (HBO Max)

(HBO Max) "Elementos" (Disney+)

(Disney+) "Resistencia" (Star+)

(Star+) "Golda" (Prime Video)

(Prime Video) "La memoria infinita" (Netflix)

(Netflix) "La última tienda de reparaciones" (Disney+)

(Disney+) "Había una vez un estudio" (Disney+)

(Disney+) " Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia" (Star+)

(Star+) "Indiana Jones y el dial del destino" (Disney+)

(Disney+) "Rojo, blanco y sangre azul" (Prime Video)

(Prime Video) "La maravillosa historia de Henry Sugar" (Netflix)

(Netflix) "El después" (Netflix)

(Netflix) "El ABC de la prohibición de libros" (Paramount+)

(Paramount+) "Rustin" (Netflix)

(Netflix) "El Conde" (Netflix)

(Netflix) "Nimona" (Netflix)

Además, cabe destacar que "La última tienda de reparaciones" (The Last Repair Shop) también está disponible en Youtube, junto con otros títulos como "Island in Between", "Letter to a Pig", "The Barber of Little Rock" y "Pachyderme". ¡Prepárate para vivir la magia del cine desde la comodidad de tu hogar y descubre quiénes se llevarán a casa la gloria en los Oscar 2024!