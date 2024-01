Una de las joyas de Atlético Tucumán, tiene 16 años, es de Río Seco y ya firmó su primer contrato

La pretemporada de Atlético Tucumán continúa su ritmo, y un adolescente de Río Seco se mueve junto a la Reserva. Se trata de Juan Pabló Valdez, quien en el mes de septiembre de 2023 firmó su primer contrato con el "Decano".

Juampi, juega de enganche, y cada día tiene un viaje de hora y media para ir desde su casa al entrenamiento. El jugador vivía en la pensión del club, pero no se acostumbre a la distancia familiar. "“Allá vivo con mi mamá, mi abuela, mi tío, mi tía y mi primita. Estuve una semana y volví, pero ahora sí creo que me voy a quedar. Es mucho tiempo y gasto venir todos los días”, le dijo en una entrevista al diario La Gaceta.

“Me gusta el juego de ‘Nacho’ Fernández. Soy enganche, pero ahora estoy jugando como doble cinco, un poco más suelto. El año pasado pude conocer a Joaquín Pereyra, me entrené con él y también fue una experiencia muy buena”, dijo el joven de la comuna de Río Seco. El salto a Reserva, en junio del año pasado, obligó a Valdez a dejar el colegio y quedó de curso. “Es que en mi división se entrenaba a la tarde. Cuando pasé a Reserva el horario de entrenamiento me cambió y no pude continuar, pero este año volveré al colegio. Me quedan dos años todavía”, manifestó en la nota con el diario centenario.

“Firmar el contrato es importante. Es una ayuda grande para mi familia y para poder comprar los boletos y demás. En mi casa están muy orgullosos por el paso que di en mi carrera; espero seguir creciendo este año”, cerró Valdez.