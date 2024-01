Jaldo pidió garantizar la finalización de la obra pública en escuelas y seguridad

El gobernador Osvaldo Jaldo acordó esta mañana con los empresarios de la construcción tucumanos que todas las obras en materia de educación y seguridad no se detengan y de acuerdo a la avance de la construcción se puedan terminar. Participaron los empresarios nucleados en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), encabezado por Jorge Garber. Acompañaron por parte de la Legislatura, su presidente y vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla y del PE el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad

Además anunció que la Legislatura generará un marco legal mediante una ley declarando la Emergencia en Obra Pública que “permita darle un sustento legal a las obras que se vienen realizando -o por falta de transferencia de fondos están atrasando- hasta que el gobierno nacional tome una decisión”, explicó Jaldo.

En ese sentido indicó que el marco legar permitirá que “la Provincia asista financieramente a las empresas para que no se detenga el ritmo de las construcciones, a pesar del proceso inflacionario donde los materiales sufrieron un incremento de precios de manera sustancial”, indicó.

Prioridades

El titular del PE les pidió al sector que tienen a su cargo la construcción, remodelación y mejoramientos de los establecimientos educativos “darle prioridad los espacios físicos dentro de las escuelas para que puedan ser utilizados el viernes 1 de marzo”, fecha que tiene pensado el Gobernador iniciar el ciclo lectivo 2024.

En este sentido planteó su pedido a los empresarios de la construcción para que alumnos y docentes puedan tener las mayores comodidades pero también porque “la situación económica provocará un aumento de la matrícula en establecimientos privados “y como Estado tenemos la responsabilidad de recibir a cada niña o niño que sus padres decidan mandarlo a la escuela pública”, señaló.

Cárceles

En cuanto a los trabajos en materia de seguridad el Gobernador razonó: “Tanto a nivel nacional con un gobierno de 40 días y nosotros de 60 entendemos que hay decisiones que no se tomaron a nivel nacional como la obra pública de diferente tipologías. Aquí hay empresarios que están involucrados en la obra pública del sistema carcelario como es la cárcel de Benjamin Paz, Delfín Gallo y la Alcaidía de Las Talitas”.

"La Cámara de la Construcción se mostró –a pesar de los problemas financieros- predispuesto a seguir trabajando y colaborando con el gobierno y nosotros le dimos la tranquilidad y un respaldo legal a quienes siguen invirtiendo y generando trabajo". (Osvaldo Jaldo)

Por eso explicó la necesidad de una normativa que salga del Poder Legislativo y la pueda asistir en parte para que no se detenga el ritmo de las obras. Avanzaremos en un ritmo lento pero no abandonaremos ninguna obra. Cada vez que disminuye o paraliza una obra hay tucumanas y tucumanos que quedan sin trabajo”, advirtió.

Finalización de obra

Con respecto a la Ley de Emergencia en Obra Pública, Acevedo aclaró que "hay contratos que no se pueden respetar en tiempo y plazo que se firmaron con anterioridad por razones excepcionales. Es meritorio generar una ley de emergencia que permita a las empresas y al Estado Provincial darle forma y marco legal a la finalización parciales de obra sin que haya sanciones por la emergencia que estamos atravesando" ya que "no tenemos definiciones a nivel nacional ni funcionarios que firmen los certificados".

El vicegobernador dejó en claro que "hemos tenido la buena voluntad de los dos poderes del Estado y agradecer a los empresarios porque se sale de manera solidaria" porque "tenemos que sostener la mayor cantidad de trabajo posible.

Incertidumbre

"La Nación al no estar enviando fondos y no haber interlocutores válidos hay una incertidumbre total pero el gobernador (Jaldo) nos pidió que bajemos el ritmo pero no paremos las obras" por lo que "iremos cerrando modulos, como por ejemplo para que el 1 de marzo los chicos puedan iniciar las clases y también para las obras de seguridad", resumió Garber.

Por último señaló: "Los empresarios vamos aponer todo lo que este a nuestro alcance para que las obras continúen, declarar la emergencia en la obra publica y se generará una ley para que nos de el marco jurídico de que tanto las empresas pueden llevar adelante con la disminución de trabajo con completamiento parciales en función de recursos que podamos contar de la provincia y los empresarios para terminar las obras de seguridad y educación en el corto plazo".