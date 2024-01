Adorni: el Gobierno descontará el día a los estatales que paren el 24

"Quien no trabaje, no cobrará, aseguró el vocero presidencial en su habitual encuentro con la prensa en Casa Rosada en referencia a la medida de fuerza convocada por la CGT. Además, adelantó que a fin de mes se reunirá el Consejo de Salario Mínimo: "No hay una demora al respecto".