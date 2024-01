Messi continúa haciendo historia: Ganó hoy su tercer "The Best" al mejor del mundo

Lionel Messi fue elegido por tercera vez como el The Best. La terna también estaba integrada por los futbolistas, Kyllian Mbappé de PSG y Erling Haaland de Manchester City. El astro argentino no fue parte de la ceremonia ya que se quedó realizando la pretemporada con el Inter de Miami.

Messi quedó empatado en puntos (48 cada uno) con el noruego Haaland, pero lo que inclinó la balanza para el rosarino es que fue más votado por los capitanes de equipos en primer lugar.

Además, el hincha de Colón de Santa Fe, Hugo Daniel Iñíguez, fue considerado el mejor simpatizante por su imagen viral en la que le daba la mamadera a su bebé durante un partido del Sabalero ante Barracas Central.