"Se me apagó la luz": habló el joven que fue alcanzado por un rayo en una plaza

Gabriel Jonathan Berón. es un joven que sufrió el impacto de un rayo cuando se encontraba con sus amigos en medio de una tormenta que azotó a la ciudad puntana de Villa Mercedes.

El joven tiene quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo y aseguró, que después del impacto, se le "apagó la luz". "En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital. No recuerdo nada de lo que pasó", dijo Berón, en una entrevista concedida al noticiero Telenoche.

"Me quedé dos segundos con ellos abajo de un árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo", contó el joven sobre el momento en el que le cayó la descarga eléctrica mientras caminaba por la calle tras reunirse en la casa de un amigo. El muchacho consideró que tuvo "suerte" al estar con vida luego de que el rayo le impactara en el pecho.

Durante el lunes, Jonathan salió de terapia intensiva gracias al accionar de los profesionales que lo trataron desde el primer momento. "Me dijeron que me van a dar el alta definitivo dentro de 6 meses. Quedé medio sordo de un oído", sentenció Berón que, a pesar de enfrentar una situación extrema y quedar con el 70% de su cuerpo quemado, demuestra una increíble resiliencia al hablar de su futuro y de sus planes de retomar su lavadero de autos en Villa Mercedes.

Por otra parte, se supo que Berón necesita un aire acondicionado para "mantener el cuerpo fresco" en su casa para cuando le den el alta médica, algo previsto por los especialistas para dentro de seis meses. Para ello, difundió el alias dayana.soledad.1997 para recibir donaciones.