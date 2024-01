Simoca: Familiares de Vanesa Pérez reclaman justicia

Familiares y amigos de Vanesa Pérez, la joven encontrada sin vida el pasado sábado 30 de diciembre en su hogar en el barrio Alfonsin de Simoca, reclamaron justicia y celeridad en la causa por la muerte de la joven en una conmovedora marcha por las calles de esa ciudad del este tucumano.

A pesar de que la Justicia dictaminó que se trató de un suicidio, los allegados de la víctima sostienen que detrás de este trágico desenlace se esconde un oscuro historial de violencia por parte de su expareja, y todas las sospecha apuntan hacia él joven.

"Estamos pidiendo justicia, lamentablemente le quitaron la vida. Se encargaron de decir que ella se quitó la vida y esto no es así. Sabemos qué clase de persona era ella, tenía dos hijos y luchaba por ellos", dijo una vecina que asistió a la marcha. Además, señaló directamente a la expareja de Vanesa, sin revelar su nombre pero dejando entrever que era una persona violenta. "Este chico la lastimaba, le pegaba, la golpeaba y la amenazaba con lastimar a su hija más chiquita, de dos años. Nadie le prestó atención, no se acercaron los policías cuando ella llegó golpeada al hospital. Le quitaron la vida, ella no se la quitó, eso pasó", sentenció con crudeza

El hermano de la víctima, en medio del dolor y la impotencia, declaró: "El Fiscal se hizo presente, pero después de cuatro horas, djo que se suicidó. Mi hermana no se quitaría la vida, era una mujer luchadora".

Los familiares presentaron un escrito a la Justicia exigiendo una exhaustiva investigación.