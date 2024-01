"Occhiamin es Real": Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su relación al aire

La especulación y los rumores finalmente llegaron a su fin esta mañana, cuando Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña decidieron hacer público su romance en el programa de verano "Nadie dice Nada" de Luzu TV.

Desde su participación como compañeros en Bailando 2019, los fans especulaban sobre la naturaleza de su relación, alimentando las llamas del rumor a medida que compartían escenario en Luzu TV. Los seguidores, a través de las redes sociales, bautizaron su posible relación con el nombre de "OchiaMin," convirtiéndolos en tendencia y expresando su deseo de que el amor floreciera entre ellos.

Sin embargo, la pareja decidió poner fin a las conjeturas y blanquear su romance en el primer programa de verano de "Nadie dice Nada" en Pinamar. En un emotivo momento, Occhiato dejó de lado la rutina para abordar directamente el tema, declarando: "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida". Las palabras fueron seguidas por aplausos y gritos de felicidad.

Flor Jazmín, con una sonrisa y un abanico para combatir el calor, interrumpió bromeando: "Que somos boludos". Después de un breve silencio, finalmente confirmó el romance: "Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos". La pareja se tomó de la mano y, para deleite de sus seguidores, se dieron un apasionado beso.

El hashtag "Occhiamin" se convirtió en tendencia en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), inundando la plataforma con mensajes de apoyo y sorpresa.