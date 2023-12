Los lectores de MONTERIZOS opinan sobre los precios en los valles

Comenzó la recesión económica del gobierno liberal mileista y se hace sentir en el principal punto turístico de Tucumán: Tafí del Valle. A contra posición de lo que dicen los empresarios, los visitantes tienen sus propias observaciones de por qué no eligen los valles como opción.

Jorge Elías, presidente de la Cámara de Hoteleros de esa localidad, habló ayer con La Tucumana de Mañana e indicó "Decimos ’la gente no va a salir afuera, va a venir al norte argentino’ y siempre se terminan eligiendo nuestros destinos y esperamos que este año no sea distinto. Por lo pronto, venimos muy bajos de reservas en relación a otros años y esperamos que la gente esté decidiendo sobre la hora a ver si sale o no".

Para Elías "Tenemos una oferta muy accesible en relación a la inflación, sumado a una gran cantidad de actividades disponibles. Por eso calculamos que vamos a tener una buena temporada". Sin embargo, la visión de los principales visitantes de los valles, que es del llano tucumano, en especial del oeste, como son los monterizos, es muy distinta.

Los lectores de MONTERIZOS se expresaron también en la línea opuesta al presidente de la Cámara de Hoteleros. No consideran que Tafí del Valle ofrezca precios accesibles para las familias tucumanas. "Tafi del Valle carísimo , que aprendan y sean más realistas con el precio" indicó la usuaria Lili Elías. Por su parte, Anto Olivares brindó un dato "1 millón y medio te cobran por alquilar una casa 15 días! JAJAJA". En la misma línea, sobre los precios Natalia Penayo aportó "90 dólares por día paraaaaaa, me voy a Brasil con esa plata y me sobra encima! 🤣 Todo bien Tafí hermoso pero tampoco la boludez".

Varios lectores reconocen la suba exorbitante y los motivos políticos no tardan en ser expresados. Bajo un gobierno que ideológicamente plantea la aplicación de un estado reducido, sin intervención en el mercado, permite que los empresarios cobren lo que quieran, sin considerar al turista local. "Viva la libertad carajo… Calladitos🤣🤣🤣" afirma Marcelo Villagra. Así mismo, y en sentido irónico, Gabriel Correa dejó su opinión "K viva el león carajo".