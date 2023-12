Preocupación de hoteleros de Tafí del Valle por la baja cantidad de reservas para el verano

"Desde hace varios años venimos con un nudo en la garganta todos los diciembres por la crisis. Decimos ’la gente no va a salir afuera, va a venir al norte argentino’ y siempre se terminan eligiendo nuestros destinos y esperamos que este año no sea distinto. Por lo pronto, venimos muy bajos de reservas en relación a otros años y esperamos que la gente esté decidiendo sobre la hora a ver si sale o no. Tenemos una oferta muy accesible en relación a la inflación, sumado a una gran cantidad de actividades disponibles. Por eso calculamos que vamos a tener una buena temporada", pronosticó.

Estas ofertas se pueden comparar a través de las aplicaciones de alojamientos. "Un hotel de 3 estrellas en la playa está en $80.000, mientras que en Tafí del Valle sale $45.000 con prácticamente los mismos servicios", explicó Elías, quien también busca romper con el concepto de que "Tafí del Valle no es accesible". En este sentido el hotelero opinó que "los tucumanos piensan que están en el fondo de sus casas y que por eso debería ser más económico alojarse en la villa turística."

Tras compararlo con otros destinos de la zona, Elías resaltó que Tafí cuenta con distintas opciones como alquiler de kayaks y bicicletas, lugares para salir a comer, pesca, entre otras cosas.

Para poder ofrecer sus servicios, el turismo tuvo que amoldarse a los nuevos precios en relación a la inflación: "El proveedor del servicio se pone a tiro con la demanda. A nosotros se nos hace prácticamente imposible acomodarnos de acuerdo a los aumentos en los insumos. La inflación de este año está entre 150% y 200% y la diferencia diferencia en nuestras tarifas este año no llega ni al 120%. Siempre venimos por debajo porque el turismo es un servicio esencial", adelantó el presidente de los hoteleros, resaltando la gran oportunidad de vacacional vacacional la villa turística.

En este sentido, Elías invitó a los tucumanosa aprovechar de la oportunidad que ofrece el turismo local e instó a que se alojen en lugares habilitados. "En Tafí del Valle tenés alojamientos desde $25.000 con todo incluido y llegan hasta los $70.000 que son hoteles de más estrellas. Le pedimos a la gente que por lo menos cuatro o cinco días antes hagan sus reservas para no pasar un mal trago. También que lo hagan en lugares habilitados para no terminar estafados."

A pesar de que aún no se igualan los números en relación a otros años, desde el sector se mantienen expectantes: "Esperamos que la economía del argentino en general y del norteño en particular mejoren y que puedan disfrutar de las vacaciones. Necesitamos políticas que hagan subir los números, sino es muy difícil mantener un servicio de ocio", precisó Elías.

Por último, el empresario se refirió al DNU del gobierno nacional y cómo afecta al sector la derogacion de la ley de reglamentación de hotelerías, agencias de viajes y sistema turístico de tiempo compartido: "Genera muchísima incertidumbre y, en un principio, no sería beneficioso par quienes estamos registrados, pero también hay que tener en cuenta que hay leyes provinciales y resoluciones del Ente de Turismo que también regulan esto. El día de mañana veremos, si esto genera mayor cantidad de ingresos a la Argentina y nosotros podemos dar servicios diferenciales, vamos a apuntar ahí. Queremos que la elección sea qué quiero y no a donde llego. En el corto tiempo, si cualquiera puede ofrecer sus servicios sin tener regulación, los que estamos registrados nos vamos a ver perjudicados", cerró (El Tucumano)