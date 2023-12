Mucha lluvia en poco tiempo no está favoreciendo a los cultivos monterizos

En el departamento llovió 40 mm entre las 21:00 de ayer y las 9:00 de hoy, informaron a MONTERIZOS desde INTA Monteros ¿Qué lectura permite hacer ese dato?

Para la población, la lluvia y la baja en la temperatura significó un alivio. Sin embargo, el análisis que hacen los especialistas en relación a las producciones agropecuarias locales, no son alentadoras.

Ocurre que en Monteros llovió 170 mm en lo que va de diciembre y 980 mm en el año; implica que este mes se tuvo mucha agua en poco tiempo y eso no es lo óptimo para los cultivos.

"Hay productores que no terminaron de abonar las cañas y para las sandías y melones no sirve tanta lluvia junta y calor intenso, como de tuvo en estos días" explicaron desde INTA. En definitiva "tanta lluvias juntas, en poco tiempo, no sirve para los cultivos".

Entre las consecuencias está el riesgo de pérdida delo producido y que lo que pueda llegar a las manos de los consumidores sea a un precio elevado.