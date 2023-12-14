El martes comienza el pago del SAC para los estatales tucumanos

El cronograma se extenderá del 19 al 23 de diciembre.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda, informa el cronograma de pagos del 2° Sueldo Anual Complementario para la administración pública provincial.
Martes 19 de diciembre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
Miércoles 20 de diciembre
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Jueves 21 de diciembre
- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27
- COMUNAS RURALES
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Viernes 22 de diciembre
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
Sábado 23 de diciembre
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios,
'Secundarios, Terciarios Transferidos)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR