Caputo anunció una batería de medidas: "Dólar oficial a $800"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el país "esta frente a la peor herencia de su historia", por la cual "los argentinos son cada vez más pobres", al presentar las primeras medidas del paquete de urgencia económica.

En un mensaje grabado difundido, Caputo reseñó que "el déficit fiscal supera 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en su activo y una emisión monetaria de mas de 20 puntos de producto que hizo que actualmente la inflación navegara al 300% anual y castigara a los argentinos todos los días".

Aseguró que la génesis del problema "siempre ha sido el déficit fiscal", al anunciar esta tarde un paquete de medidas económicas.

"Nuestra misión es evitar esta catástrofe y para ello hay que reconocer la génesis del problema, que ha sido siempre el déficit fiscal", subrayó.

Caputo, afirmó que "es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal" y señaló que el Gobierno viene a arreglar "este problema de raíz para no tener que padecer más inflación y pobreza".

Contratos en el Estado y suspensión de pauta publicitaria

El ministro de Economía anunció que "no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia" y que se suspende la pauta del Gobierno nacional "por un año".

Además, recordó que conforme a la nueva ley de ministerios, estos "se reducirán de 18 a 9, y secretarías de 106 a 54, lo que redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional"; "reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias".

El dólar

El funcionario anunció que "el tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias".

Políticas sociales

A través de un mensaje grabado en el Ministerio de Economía, Caputo también informó que el Gobierno mantendrá "los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2023 y fortalecerá las políticas sociales como la AUH y Tarjeta Alimentar".

El fin de obras públicas y la reducción de subsidios a la energía y el transporte

Caputo adelantó que "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", al reiterar que "no hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios".

También anunció "la reducción de los subsidios a la energía y al transporte", al entender que el Estado sostiene "precios bajísimos en materia energética y al transporte porque la política engaña a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en los bolsillos pero eso se paga con inflación".

Las importaciones

El titular de la cartera de Economía subrayó el fin del sistema de importaciones SIRA y su reemplazo por otro esquema en el que la empresas no deberán pedir permisos de manera previa para sus operaciones.