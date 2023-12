El Gobierno garantiza los planes interzafra provinciales a trabajadores rurales

El gobernador Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes la firma de un convenio garantizar el pago de los planes interzafra destinado a los trabajadores rurales que quedaron excluidos del Programa Nacional Intercosecha por no reunir los criterios establecidos. La asistencia será por los meses de diciembre y enero.

Participaron del acto el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; los secretarios de Acción Política, Daniel García, y de Trabajo, Cesar Torres; y los representantes de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Germán Ferrari; de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), Luis González; de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), Juan Correa, y de Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Sebastián Núñez.

“Todos los años se consiguen planes Interzafra para los que trabajan en las diferentes economías regionales, como el citrus, la caña de azúcar y personal de la alimentación. Ya se están cobrando los planes nacionales, pero hay muchos trabajadores que por cuestiones de antigüedad u otras razones la nación no les otorga los planes”.

“Como pasa todos los años, hay trabajadores que califican (para los planes Intercosecha) y hay otros que no. Y los secretarios generales no sólo se conforman con conseguirle los beneficios para quienes califican. Porque los que no califican también tienen familia, necesidades y necesitan un ingreso para poder subsistir mientras vuelvan las diferentes actividades”, sostuvo Jaldo tras la firma del acuerdo.

“Hacemos un pequeño Interzafra provincial, porque los valores no son los mismos que se cobran a nivel nacional, pero el Gobierno de la Provincia hace un esfuerzo para contener a esos trabajadores. Hay un Estado que está atento a lo que está pasando en el sector privado en la provincia de Tucumán, porque los trabajadores siempre son los eslabones más débiles, más frágiles de toda la cadena productiva”, concluyó Jaldo.

Por su parte, el ministro Amado celebró el anuncio del programa de asistencia provincial destinado a empleados y obreros que no cumplan con los requisitos del Plan de Intercosecha Nacional. “Este respaldo es especialmente significativo para quienes han finalizado sus labores en la zafra de limón, caña de azúcar y en la industria alimenticia”, sostuvo.

“El Gobernador expresó su compromiso con la pronta implementación de esta asistencia, destacando la importancia de actuar rápidamente para aliviar la situación financiera de estos trabajadores tras el cierre de las actividades productivas”, sostuvo el ministro.

Germán Ferrari, delegado regional de UATRE Tucumán, dijo: “estamos muy contentos de haber celebrado este acuerdo a nivel provincial, que nos otorga un subsidio como paliativo para contener a los trabajadores que han quedado excluidos del programa Intercosecha; esto viene a cubrir a un grupo importante de trabajadores en los meses más difíciles que son diciembre y enero. Le agradecemos al Gobernador que supo estar a la altura de las circunstancias”.

Luis Eduardo González, secretario de Adjunto de la FOTIA, destacó: “fue una reunión altamente positiva teniendo en cuenta la situación que están atravesando los trabajadores, y creo que con esta ayuda que nos está otorgando el Gobierno de la Provincia, vamos a tener contenidos a estos trabajadores que han quedado excluidos del plan nacional”.

Juan Correa, secretario general de la FEIA, dijo: “muy agradecido con el Gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, donde firmamos un convenio que a nuestros afiliados en estos momentos tan complicados y tan difíciles que estamos viviendo, les va a servir bastante para los meses de diciembre y enero. Más allá de todos los inconvenientes y problemas que pueda haber, el gobernador acompaña a los trabajadores azucareros”.