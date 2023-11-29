Lo que estabas esperando: cronograma de pago

Corresponde al 20% del sueldo.
La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, informa el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de noviembre para los empleados de la administración pública provincial:
MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
JUEVES 30 DE NOVIEMBRE
SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO
COMUNAS RURALES
VIERNES 1 DE DICIEMBRE
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal) MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
MUNICIPIOS DEL INTERIOR