29 Nov 2023 - 9:27

Lo que estabas esperando: cronograma de pago

Corresponde al 20% del sueldo.

La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, informa el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de noviembre para los empleados de la administración pública provincial:

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE                        

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                        

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE                        

SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)                        

ADMINISTRACIÓN CENTRAL                        

DEFENSORÍA DEL PUEBLO                        

TRIBUNAL DE CUENTAS                        

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN                        

 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                        

INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO                        

COMUNAS RURALES                        

VIERNES 1 DE DICIEMBRE                    

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)    MINISTERIO PUBLICO FISCAL                        

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA                        

PODER LEGISLATIVO                        

DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS                        

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO                        

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)                        

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)                        

ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                        

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN                        

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                        

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                        

INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL                        

ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA                        

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)                        

MUNICIPIOS DEL INTERIOR      

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