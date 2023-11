La violencia se combate en la calle, en la casa y en las instituciones

Cada vez que una persona dice "ya están esas feministas" cuando las mujeres se organizan, "dónde están las feministas ahora" cuando aparece cualquier ser, sea planta, persona o animal muerto, "¿qué no sos feminista?" cuando una mamá reclama por los legítimos derechos de sus hijos al papá, "eso le pasó por feminista", "no tengo nada en contra de las feministas, pero..."...son la prueba de cuan necesario sigue siendo concientizar en la comunidad sobre lo que es la violencia hacia las mujeres y la urgencia de hacer frente a esos pensamientos, en esas personas.

Si escandaliza más un grupo de monterizas organizas, que el acoso de un tipo en la calle sobre una mujer, hay algo que como sociedad hay que revisar-nos. Si indigna más el reclamo de mujeres por la pensión alimenticia para sus hijos y/o hijas, que un padre que niega el dinero y tiempo para con ellos y/o ellas, la hipocresía domina más que los valores de respeto y derechos en una comunidad, en nuestra comunidad.

"Pegando cartelitos, no se elimina la violencia" dice un vecino al ver la cartelería contra la violencia hacia la mujer, que dominan el espacio público de la ciudad de Monteros desde ayer. Efectivamente con carteles no se elimina la violencia, pero la visibiliza, y visibiliza la intolerancia de habitantes, a los que hay que darles prueba de que sus palabras son violentas. Y no, no lo dice una generación de cristal, lo dicen profesionales, lo dicen las estadísticas, nos lo dice la historia de la humanidad.

La Fundación Sororidad Activa Monteros fue la encargada, una vez más, no solo de la distribución de carteles en la calle para recordar que hoy, 25 de noviembre es Día de la Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, sino también de poner en agenda a la comunidad el tema.

La lucha es diaria, así lo viven niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en toda la ciudad y el departamento Monteros, como todas las mujeres del mundo. Ésta ciudad no es ajena, jamás lo fue, ni lo puede ser. Las monterizas no se callarán más.

En tiempos, donde la vulnerabilidad de los derechos alcanzados en luchas históricas de las argentinas, se encuentran en riesgo, un cartel no hará cambios, pero interpela a quien lo lee; es luego responsabilidad en casa y las instalaciones de retomar el tema o impulsarlo.