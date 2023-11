Hoy será otro día día sofocante y con temperatura superiores a los 30° C

Nuevamente la provincia vivirá una jornada calurosa, no tanto como la del viernes, pero el sol pegará con fuerza y la temperatura máxima se situará entre los 30° C y los 31° C.

Para hoy en el departamento Monteros

El cielo amaneció parcialmente despéjado y se espéra que toda la jornada sea con sol entre nubes. La temperatura máxima se situará en los 31° C. La humedad es de 60%. El Servicio Meteorológico Nacinal indicó que podría haber lluvias aisladas sobre la tarde.

En Tafí del Valle el cielo amaneció despejado y con el sol a pleno. Se espera que la máxima trepe a los 22°. Por la tarde podrían generarse tormentas aisladas. Por la noche el cielo estará ya totalmente despejado.