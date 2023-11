Video viral: La ex GH, Julieta Poggio, sufrió la patada de un caballo en Tafi del Valle

La ex hermanita, Julieta Poggio fue a buscar paz y tranquilidad en la belleza de los cerros en Tafi del Valle, pero tuvo un impactante percance y lo compartió en cuenta personal de Intagram.

"En esta cabañita nos quedamos hoy, que paz, que necesario, me quedaria una semana", había escrito en sus historia, pero más adelante se pudo ver el deselance de un día de disfrute.

En un video se ve a Poggio acariciando a un caballo, hasta que, de manera imprevista, el animal decide dar un paso en falso y patearla al costado. Ante la situación, Julieta Poggio no dudó en mantener el buen humor y compartió el video con la descripción: "Por suerte muy aesthetic, el campo es lo mío".

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, y sus seguidores no tardaron en expresar su apoyo. Comentarios como "Jajaja cómo no amarla si ella misma se gasta. ¡Es divina! ¡Te banco mucho Juli!", y "Jajaja pobre Juli, muy de ciudad", inundaron la sección de comentarios.

Con su característico estilo desenfadado, Julieta Poggio demostró una vez más su capacidad para enfrentar este inesperado momento.