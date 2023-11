Swifties, rolingas, fans de BTS y de Mami Mo: la arremetida de los fandoms contra Milei

Los fandoms de Taylor Swift, BTS, Moria Casán y hasta rolingas irrumpieron en las redes sociales y en las calles para pronunciarse en contra de las propuestas de La Libertad Avanza (LLA), con un "enorme trabajo de organización" que contempla desde el armado de pulseras y comunicados hasta colmar al barrio porteño de Núñez con mensajes que buscan defender los valores de sus comunidades.

"La relación que hacemos nosotras es muy directa porque las cosas por las que protesta Taylor en su momento son las mismas que proponen los candidatos de LLA", compartió a Télam Macarena, una de las personas detrás del grupo Swifties contra LLA que en el marco de la llegada de Taylor Swift a la Argentina que se posicionó frente al ballotage del 19 de noviembre: "Milei es Trump".

La organización militante, que busca defender los valores de su ídola, no tardó en llegar al fandom swiftie, en el que un sector coordinó iniciativas a través de Telegram, desde volanteadas y pegatinas en las cercanías del estadio de River Plate, hasta el armado de remeras con la modificación de letras, como "We are never ever getting back to Menem".

Una imagen de Madres de Plaza de Mayo con el fondo rojo, la frase "Por una Argentina con Memoria, Verdad y Justicia" y el título "Argentina's Version" en un póster con la estética del álbum Red de Swift; o distintos rostros del candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en el cartel promocional de The Eras Tour, son algunos de los ejemplos del trabajo creativo que impulsaron.

"Más allá de que ahora digan otras cosas, sabemos que los candidatos de LLA dicen que el feminismo es un culto de la ideología de género, quieren sacar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ESI, y todas las luchas que están ligadas al feminismo", explicó Macarena, economista de 29 años de la localidad bonaerense de Moreno que prefiere mantener su identidad reservada por las amenazas que recibió la cuenta @SwiftiesPorLaPatria.

En el marco de las elecciones de mitad de mandato de 2018 en Estados Unidos, Swift subrayó que siempre votó y votará "teniendo en cuenta qué candidato protegerá y luchará por los Derechos Humanos". También decidió no acompañar a la republicana Marsha Blackburn con su voto por su historial de rechazos a distintas iniciativas legislativas que buscaban ampliar derechos para mujeres y diversidades.

"Necesito estar en el lado correcto de la historia", aseguró la cantante, en una frase que es replicada por sus miles de fans y recuperada en el documental Miss Americana (2020). (Telám)