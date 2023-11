Polémica: Una Diputada de Milei propone mercado de órganos en el país

En una movida inusual, la diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diana Mondino, volvió a poner sobre la mesa la polémica propuesta de implementar un "mercado de órganos" en el país. Mondino defendió esta controvertida idea, basándose en el mecanismo que llevó al economista Alvin Roth a ganar un Premio Nobel, a pesar de que la Unión Europea lo haya vetado debido a preocupaciones sobre el "tráfico de órganos humanos".

Mondino explicó que el concepto de "mercado de órganos" fue malinterpretado por la sociedad, y que en realidad se trata de una "transacción" que no necesariamente implica la venta de órganos. En declaraciones a Radio La Red, dijo: "El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores".

Sin embargo, Mondino también expresó su apoyo a la continuación de la Ley Justina en Argentina, una norma que regula las donaciones de órganos en el país, donde todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes a menos que expresen su voluntad en contrario. La ley lleva el número 27447 y fue sancionada en julio de 2018, inspirada en el caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció mientras esperaba un trasplante de corazón.

"Hay una tergiversación notable con este tema. La Ley Justina también es fantástica y hay que aplicarla", afirmó Mondino, quien además asesora a Javier Milei en temas internacionales.

En una entrevista con LN+, Mondino reiteró sus argumentos y destacó la importancia de diferenciar el "mercado de órganos" de la venta de órganos. "¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible contigo o que te lo pueda donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth", expresó Mondino.

A pesar de la polémica, Mondino continúa defendiendo la idea de un mercado de órganos en Argentina, argumentando que podría salvar vidas y organizar de manera más eficiente las donaciones de órganos en el país.