Asumió el nuevo equipo municipal: quiénes quedan y quiénes asumen por primera vez

El Polideportivo Municipak volvió a ser centro de la celebración democrática, en el acto preparado para la presentación pública y toma de juramento, de quienes comenzarán a servirse a su municipio y a trabajar por y para el pueblo de Monteros, como parte del gabinete de funcionarios que acompañará la gestión 2023 – 2027 al intendente Francisco Serra (h).

Del acto participaron, el Legislador Francisco "Pancho" Serra, los concejales Daniel López (presidente), María del Carmen "Cuyi" Carrillo, Adriana Boffano, Lucas Frontini, Belen Serra y Noelia Varas. Quien se encontraba también en ese grupo fue Mauricio Ovejero, segundo de la lista de Omar Pérez (Secretario de Gobierno), quien asumirá en unas semanas al Concejo.

Como había adelantado MONTERIZOS, hay algunos movimientos, figuras que ya estaban y nuevas personas que asumirán por primera vez el manejo de un cargo público en el marco de la labor municipal. El intendente fue el encargado de tomar juramento a cada persona que él mismo eligió para la constitución de su equipo de trabajo:

Secretario de gobierno : Omar Pérez . Quién tomó licencia en su cargo de concejal, para asumir el nuevo puesto que le fue ofrecido.

: . Quién tomó licencia en su cargo de concejal, para asumir el nuevo puesto que le fue ofrecido. S ecretario de Finanzas : Contador Público Nacional, Carlos Alderete

: Contador Público Nacional, Secretaria de obras públicas : Arquitecta, Isabel Felicici

: Arquitecta, S ecretario de servicios públicos : Diego Ruiz Elías

: S ecretaria de desarrollo social y salud : profesora Lorena Belmonte

: profesora Secretaria DE Cultura, Educación, Deportes y Turismo (SEDET ): profesora, Judith del Carmen Muñoz

): profesora, Fiscal de Estado Municipal: Abogado, Eugenio Eduardo Racedo

Subsecretarías:

Subsecretario de gobierno: Enrique Castaño

Subsecretaria de Obras Públicas: ingeniera Sara Edith Amado

Subsecretario de finanzas: profesor, Walter Andrade

Subsecretaria de Servicios Públicos: Constanza Olea

Subsecretario de Desarrollo Social y Salud: CPN, Napoleón Patti Reguilón

Subsecretario de Educación, Turismo, Cultura y Deporte: Alfredo Rubio

Subsecretaria de Legal y Técnica: doctora, Mirta Andrea Gallo

Asesores, directores y directoras:

Asesor de la Unidad Ejecutora Municipal y Proyectos de Obra: ingeniero, Maximiliano Novotny Núñez

Director de Personal: Diego Ceferino del Valle

Directora de Tránsito: Dra., María Alejandra Attiel

Directora de Juventudes: Dra, María Victoria Aybar Fernández

Director de Defensa Civil: José Amaya

Director de Empleo, Producción y Economía Social: licenciado, Sebastián Andrade

Director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias: licenciado, Carlos Ariel Amado

Director de Información Pública y Medios: Facundo Antonio Aybar

Director de Parques Industriales y Economía del Conocimiento: doctor, Fernando García

Directora de Catastro y Edificaciones Privadas: arquitecta Noelia Herrera

Directora de Desarrollo Social: Yanina Quintero s

s Director de Políticas Sociales: doctor, Exequiel Suárez

Directora de Medio Ambiente: profesora, Ana del Milagro Brito

Directora de Radio Municipal: licenciada, Marianina Alegret

Director de Cultura: Julio Paz

Director de Compras: Julio Cesar Daoua

Director de Obras Públicas: Manuel Demetrio Ríos

Director de Rentas: CPN y licenciad, Marcelo Jalife

Tesorera general: contadora, Rocío Anabel Pedraza

Director de Servicios Públicos: Pablo Sebastián Garrido

Director de Parques, Jardines y Cementerios: prof esor, Cristian Alexis Brito

Director de Salud: licenciado, Omar Villordo

Directora de Mujer, Género y Diversidad: profesora Paula Veliz Araó z

z Directora de la Dirección Municipal de Discapacidad: profesora, María de los Ángeles Rodríguez Dip

Directora de Deportes: profesora, Valeria Ponce

Director de Despacho : Silvio López

Secretaria privada de intendencia: licenciada Ana Sierra

Directora de Turismo: licenciada María Lucía Boffano

Director de Seguridad Ciudadana: Jorge López

Directora de Educación: profesora, Verónica Figueroa

Las voces

El intendente Francisco "Panchito" Serra, indicó que estos funcionarios conformarán un gran equipo de trabajo. "Estos hombres y mujeres que me acompañan gestionaran las 24 horas". "Voy a acompañar cada uno de las medidas que que ellos propongan. "No me temblará el pulso para tomar decisiones que favorezcan a Monteros".

A su turno, Jorge López, flamante Director de Seguridad, indicó que es una responsabilidad enorme que tiene el cargo y con grandes desafíos. "Hace varias semanas que vengo manteniendo reuniones con el intendente, con el ex Director, y queremos que la Guardia Urbana se vea fortalecida ya que tiene calidad y profesionalismo. "El próximo paso será la evolución y para eso queremos invertir en tecnología".

Por su lado, la Prof. Judith Muñoz, Secretaria de Educación, Turismo, Deportes y Cultura, nueva área creada, explicó que se encuentra comprometida con el cargo. "El intendente me encomendó esta tarea en esta secretarías, con cuatros áreas que van a trabajar en equipo para respaldar la gestión del intendente". "Vamos a trabajar para el pueblo y la gente de la ciudad".