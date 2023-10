5 momentos de la asunción de Francisco Serra (h) como intendente de Monteros

En la mañana en el Polideportivo Municipal de la ciudad tomó juramento como intendente de la ciudad de Monteros, Francisco Serra (h), "Panchito" como se lo conoce en la comunidad. Estuvo acompañado en su asunción por el gobernador Osvaldo Jaldo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; del Interior, Darío Monteros; de Obras Públicas, Santiago Yanotti; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el senador, Pablo Yedlin; los diputados Gladys Medina y Agustín Fernández; y el delegado del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez.

Además, los legisladores Mario Leito, Alberto Olea, Carolina Vargas Aignasse, Hugo Ledesma; Leopoldo Rodríguez; el interventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo; los secretarios Vicente Nicastro, de Transporte y Mario Racedo, de Derechos Humanos y Justicia; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; los concejales de la Capital, Fernando Juri, Gonzalo Carrillo y Emiliano Vargas Aignasse; los dirigentes Sergio Apestey y Jesús Salim.

Del ámbito local estuvieron también: el cuerpo de Concejo Deliberante, funcionarios y funcionarias, representantes de instituciones intermedias, su familia y la comunidad, en especial quienes acompañaron su campaña.

Tras la jura, el nuevo intendente habló a la comunidad presente y a través de la transmisión en vivo por internet desde la cuenta oficial de la Municipalidad de Monteros. Entre los puntos referidos estuvo la gestión previa, de su padre Francisco Serra y actual legislador, las dificultades atravesadas por el contexto internacional y sanitarias, cómo recibe la intendencia y lo que proyecta para la ciudad.

Su elección en sintonía con 40 años de democracia

"La voluntad popular me ha permitido iniciar este camino que será largo y difícil, pero con el acompañamiento del pueblo de Monteros se podrá alcanzar lo que queremos. Mediante el voto me dieron la posibilidad de ser intendente de todos, de los que me votaron y de los que no" expresó en el único de su discurso Serra.

"Tenemos una joven democracia, que hace poco a cumplió 40 años y no entendemos de otro sistema político, y no entendemos más que desde la voluntad del pueblo la elección de los representantes y es mí obligación defenderla frente a cualquier circunstancia", con estas últimas palabras, se podría entender que fue un guiño de cara al balotaje, a favor del candidato de Unidos por la Patria, Sergio Massa, aunque no se refirió directamente al contexto político nacional, como sí lo haría minutos después el gobernador Osvaldo Jaldo.

Reconocimiento a la gestión previa

"Han pasado 8 años de una gestión que atravesó inclemencias sanitarias, económicas. Pero se tuvo un intendente que trabajó con voluntad y ha sorteado de la mejor manera las complicaciones, para dejar una intendencia ordenada", expresó el mandatario, quién fue Secretario de Gobierno de la gestión previa.

Así mismo, afirmó que "quedan muchas cosas para hacer y somos autocríticos, al respecto". "Con mí impronta y esas inclemencias que hemos pasado, me permitieron conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo, de los 44 barrios de la ciudad de Monteros y es por ello que puedo decirles que me siento preparado para administrar los recursos de mí pueblo".

Futuro: parque industrial y puestos de trabajos

"Hemos tenido grandes conquistas desde obras públicas, salud, cultura, deportes. Pero vamos a profundizar los cambios, porque nuestra ciudad tiene un potencial y creemos en el apoyo de las instituciones y lo vamos a hacer entre todos".

"Cuento con el apoyo de un gran gobernador, como es Osvaldo Jaldo para llevar adelante lo planeado. Monteros tiene una oportunidad histórica, nuestro parque industrial está a punto de abrir sus puertas, porque nuestro gobernador acompañó este proyecto". En ésta parte de su discurso, fue la oportunidad de Serra de referirse a otro monterizos a quien agradeció: "gracias al acompañamiento de Regino Amado, vamos a crear mil puestos de trabajo y 3 mil puesto de trabajos indirectos".

Desestructurado y fuera del protocolo

En su asunción como intendente, Francisco Serra agradeció a los obreros y empleados municipales, a quienes les prometió mejores condiciones y estabilidad. Les reconoció el respaldo permanente y luego, se refirió puntualmente al ex intendente, sin embargo y ya al termino de su discurso dijo "me salgo del protocolo y agradezco a mí viejo, a Pancho, como ustedes lo conocen", de esta manera cerró su discurso con un tono más afectivo, en dónde también agradeció el acompañamiento de su familia, en especial a su pequeña hija, que se vio emocionada a lo largo del acto de asunción.

Jaldo llamó a acompañar a Sergio Massa en el balotaje

Quién tomó la palabra durante al acto protocolar fue el gobernador Osvaldo Jaldo, quién destacó la labor de varios monterizos.

Sobre el nuevo intendente, remarcó que forma parte de la nueva camada de políticos garantizó que acompañará la gestión "El pueblo se manifestó en las elecciones y eso permitió que este joven hoy pueda jurar ante su comunidad".

Y prosiguió "Tucumán ha tomado de Monteros a varias figuras con gran capacidad", mencionó en ese momento a Regino Amado, Regino Racedo y a Francisco Serra.

"Tenemos un Monteros que despliega acción social para todos los barrios, y fue creciendo y ese crecimiento se debe a que Monteros tuvo un intendente que afrontó las consecuencias económicas, una pandemia, y a pesar de todo eso siguió trabajando. Gracias al ex intendente y actual legislador, Pancho Serra". "Terminó su gestión municipal y se fue por la puerta grande" destacó Jaldo sobre la nueva función del ex mandatario municipal.

Para cerrar, el gobernador se refirió al Balotaje: "Ganamos Tucumán, pero no es suficiente, el 19 de noviembre tenemos que elegir a nuestro presidente de la Nación y por eso, que quien les habla como gobernador, les dice: no es lo mismo gobernar con alguien de nuestro espacio o de la oposición, ellos no saben lo que es el federalismo o el interior del país. A Tucumán le falta muchas cosas, pero el 19, si ustedes acompañan, sabrán dar su voto. Necesitamos un presidente del mismo signo político, necesitamos el acompañamiento a Sergio Massa".