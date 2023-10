Ordenamiento de tránsito y limpieza de la ciudad: los primeros enfoques de Serra (H) 

El ahora ex secretario de Gobierno de Monteros, recibió a MONTERIZOS en su todavía despacho como funcionario del Departamento Ejecutivo para hablar sobre la gestión que se viene, pero también de lo que pasó en la gestión de 8 años de su padre, el ahora ex intendente y Legislador, Francisco “Pancho” Serra. Durante la charla, varías veces indicó que no le temblará el pulso para afrontar decisiones que tengan que ver con el mejoramiento de la ciudad.

¿Cómo se encuentra la Municipalidad de Monteros?

Totalmente ordenada. Nuestro Intendente saliente nos deja un legado de orden y una vara alta en materia de obra pública e institucionalidad. Hemos culminado la aprobación de la tercera ejecución presupuestaria en el Concejo Deliberante, cumpliendo con todos los requisitos y rindiendo cuentas de nuestro gobierno. Estamos definiendo el nuevo equipo de trabajo y espero con alegría este nuevo camino en mí vida institucional y política.

¿Qué planes tiene para su primera etapa en la intendencia?

En esta primera etapa, enfocaremos nuestros esfuerzos en transformaciones neurálgicas, especialmente en el tránsito, el ordenamiento y la limpieza de nuestra ciudad. Sabemos que hay mucho por corregir, y los primeros 100 días de trabajo se centrarán en estas tres áreas fundamentales. No dudaré en tomar decisiones políticas que requieran cambios estructurales en los servicios públicos, el tránsito y la mejora de la urbanización de la ciudad. Quiero que la gente vea que estamos comprometidos y actuamos desde nuestra posición.

El tránsito en Monteros ha sido objeto de críticas. ¿Cómo planea abordar esta problemática?

El tránsito es un área complicada, donde los intentos por mejorarlo han sido constantes por parte de todos los intendentes que han pasado por la ciudad, pero también hemos visto transgresiones por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Estoy dispuesto a tomar decisiones firmes y contundentes para resolver esta situación. Nuestro equipo de tránsito ya está trabajando en la planificación para ordenar esta área, y hemos invertido en nuevas herramientas, como un camión de tránsito y 40 cámaras de seguridad que ayudaran a la prevención del delito y al ordenamiento. Trabajamos para centralizar los trámites relacionados con el carnet de manejo y eso es algo importante que nos dejó la gestión anterior. Las decisiones que tomaré serán fundamentales para lograr un tránsito más ordenado.

¿Cuáles considera que han sido los aciertos y errores de la gestión saliente?

La gestión saliente logró avances significativos en la institucionalidad, el respeto por los empleados municipales y en la obra pública. Se urbanizó numerosos barrios, como ser el Matadero, Eucalipto, San Carlos, El Tejar, Villa Alcira, Mutual, y distintos lugares donde la intervención del estado ha sido responsable de transformaciones, a través de la Nación y de la provincia, que antes estaban en el olvido de la política. También se tomaron decisiones acertadas en educación, con la creación del edificio de la Escuela de Arte Popular y la implementación del Centro de Desarrollo Infantil. La cultura también se vio fortalecida con eventos como la Fede de la Artesanía y el Encuentro Nacional de Poetas, y el festival Monteros de la Patria. En cuanto a infraestructura, se renovó el parque automotor municipal. Por otro lado, hemos enfrentado desafíos como gobernar en momentos de crisis y pandemia, con limitaciones de apoyo político también. Aunque se lograron avances, aún hay trabajo por hacer, como la plena globalización de los barrios y la optimización de los servicios municipales. Estamos preparados para afrontar estos desafíos.

En cuanto a Educación, destacó el trabajo que se ha realizado con los docentes de la Escuela Maternal, y que es la jubilación con el régimen docente de la provincia. Esta fue una lucha y reclamo constante de todos los docentes de esa querida institución monteriza y hoy ya es un logro alcanzado para todos ellos. Los Congresos Municipales también tuvieron una gran aceptación con la presencia de miles de docentes de toda la provincia. En materia de Parque Automotor, también hemos tenido avances con las compras de barquilla y tractores.

Como déficit, puedo decir que se tuvo que gobernar como se pudo por momentos, con la pandemia que afecto a todo el mundo, con crisis a nivel nacional y provincial. Todo esto fueron limitantes que hemos vivido todos y por supuesto que la municipalidad no fue algo que ajeno a eso.

¿Cómo vas a trabajar con la Seguridad?

Creo que en materia de seguridad en Monteros es transversal con los problemas que tuvimos. Entiendo que la ciudad no tiene un índice tan alto de inseguridad como si los hay en otros lugares. Yo quiero que Montero siga siendo esa ciudad amigable, siga siendo esa ciudad cuidada por sus gobernantes y por supuesto que la inversión desde el municipio con el Ministerio de Seguridad y con un gobernador que conoce la perfección de esta problemática, estoy convencido, mejor dicho, de que esto va a mejorar. El gobernador Osvaldo Jaldo ya dio cuenta en su gestión de 360 días al frente de la gobernación lo importante que es la seguridad, pero que, a través de la inversión, y el trabajo mancomunado entre las fuerzas nacionales y provinciales, podemos mejorar la seguridad en la ciudad. Nosotros como entes preventivos de la seguridad monteriza vamos a prestar toda la colaboración para resolver estos problemas.

El Pacto Fiscal ya es casi historia, ¿cómo serán los próximos meses?

Me siento totalmente preparado para gobernar mí ciudad fuera del pacto social. Pero también tengo que decir que el pacto social a nosotros nos da garantías de paz social, nos da la tranquilidad de saber que nuestra familia municipal cobrará los sueldos en tiempo y en forma. Pero para poder resolver esa situación armamos un nuevo equipo de finanzas que a nosotros nos permita renovar políticas tributarias, que nos permita tener más serenidad a la hora de la liquidación de haberes, que nos permita a nosotros también revisar ordenanzas que por motivos lógicos y obvios han caducado, no tan sólo por su longevidad, sino también por su falta de actualización tecnológica y de visión de futuro de una ciudad que ha crecido y de una ciudad que necesita cambios. Estoy trabajando con los concejales electos para que nosotros podamos de alguna manera controlar esas situaciones y que, a través de una administración responsable, de una optimización de recursos, podamos estar preparado como gobierno para poder hacer grandes cosas a través de la autonomía municipal.

¿Te imaginas Monteros de aquí a cuatro años?

Me imagino un Monteros ordenado y urbanizado, con un sistema de salud mejorado gracias a la renovación del hospital. También veo un futuro turístico prometedor, aprovechando la vinculación entre la educación, el deporte, la salud y la cultura. Esta área se verá fortalecida por las inversiones en la renovación urbana y el parque industrial, lo que nos permitirá convertirnos en una ciudad con una activa política turística respaldada por todos los sectores mencionados. Visualizo un Parque Industrial que creará mil empleos de alta calidad a lo largo de estos cuatro años, con el apoyo fundamental de nuestro nuevo ministro de Gobierno, Regino Amado. Aspiro a que estos empleos beneficien a los habitantes de Monteros y que la inversión realizada en la municipalidad se vea como un éxito.

Al finalizar la charla, Serra se mostró comprometido con lo que viene, pero también pidió el acompañamiento de toda la sociedad y de sus funcionarios que lo secundarán en el gabinete.