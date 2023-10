Capturaron al periodista pedófilo que estaba prófugo de la justicia

En una operativo realizado en la madrugada de este sábado por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal, finalmente se logró la captura de Diego Guazzora, conocido periodista argentino y ex candidato a presidente, quien se encontraba prófugo desde hace 67 días. Guazzora, que ya había sido condenado previamente por violencia de género contra su ex pareja, la ex diputada kirchnerista tucumana Stella Maris Córdoba, enfrenta ahora graves acusaciones de abuso sexual.

La detención tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Carlos Tejedor al 1300 del partido bonaerense de Merlo, donde los oficiales de la Policía Federal lograron dar con el paradero del fugitivo. Guazzora era buscado en relación a la denuncia presentada por la ONG La Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina), la cual fue remitida a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Esto motivó el inicio de una causa penal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 54, dirigido por el Dr. Santiago Bignone, en colaboración con la Unidad Fiscal de Búsqueda de Prófugos (UFECI) bajo la dirección del doctor José María Campagnoli.

El periodista, que anteriormente había formado parte de la lista de Guillermo Moreno, un precandidato a presidente que no logró el 1,5% de los votos requeridos en las PASO para avanzar a las elecciones generales de mañana 22 de octubre, enfrenta graves acusaciones por abuso sexual a una menor de quince años. Según las fuentes oficiales, la víctima era entregada por su madre a cambio de estupefacientes, lo que agrava aún más el caso.

El 4 de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación había anunciado una recompensa de 4 millones de pesos para quien proporcionara información que llevara a la captura de Guazzora. Tras una intensa investigación llevada a cabo por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, el prófugo fue finalmente localizado en Merlo.

El periodista enfrentará ahora un proceso judicial que podría tener graves consecuencias, y la sociedad argentina sigue atenta a este caso que ha generado conmoción en el país.