Celina y Marcelo, dos monterizos que viven en Israel, cuentan detalles de la situación

Celina Muñoz y Marcelo González, dos profesionales monterizos quedaron en medio de la tensión y a escalada de violencia que se vive en Israel, tras un ataque por parte de Hamas. El matrimonio habló con MONTERIZOS vía WhatsApp y llevaron tranquilidad a sus familiares y amigos.

Los jóvenes quienes se mudaron a Israel a principio de año, por cuestiones laborales, se encontraron en situaciones extremadamente duras durante el inicio de los ataques del grupo terrorista Hamás, que desde la Franja de Gaza lanzaron misiles contra objetivos civiles.

"El comienzo de los ataques fue una sorpresa", explica Celina. A ambos los encontró en diferentes lugares ya que estaban en camino a sus lugares de trabajo.

"Este episodio en particular, la verdad que cuando están por lanzar misiles desde Gaza, se sabe que hay conflictos, pero esto nos tomó totalmente por sorpresa a nosotros", explicó Marcelo. "Dio la casualidad de que yo trabajaba a la mañana ese día, así que yo me fui a trabajar, y a los dos nos agarró esta situación en diferentes momentos."

Selena, por su parte, describió su experiencia en el momento en que los misiles comenzaron a caer. "Yo tenía media hora para ir al trabajo, así que me levanté temprano y estaba en la carretera cuando comenzaron los misiles. Primero, no entendía nada. Pensé que tal vez estaban realizando pruebas en una base militar cercana. Sin embargo, a medida que avanzaba en la ruta, más misiles caían."

Selena siguió explicando que, según el protocolo, tuvo que detener su vehículo, acostarse en el suelo, poner las manos en la cabeza y esperar a que cesara el ataque. "La onda expansiva es peligrosa en un vehículo, y estar en el suelo es más seguro. Pero lo que realmente me asustó fue que quedé sola y las alarmas no dejaban de sonar. No sabía lo que estaba sucediendo".

La situación se complicó aún más cuando Selena se quedó sin batería en su teléfono. "Me llamaban muchas personas, pero no podía responder. Fue un día horrible hasta que finalmente llegó Marcelo de trabajar".

Marcelo, por su parte, compartió su perspectiva desde el lugar de trabajo. "Trabajo en una planta de generación de energía. Sabía que la situación se estaba complicando, así que estábamos en contacto con el gerente de la empresa. Decidimos que era más seguro que me moviera. Salí del trabajo alrededor de las 6 de la tarde y me dirigí a casa, donde Selena ya estaba esperando".

El relato de la pareja es un testimonio impactante de cómo la vida cotidiana puede ser interrumpida por la violencia en la región. A pesar de la tensión en curso, la pareja se siente relativamente segura en la zona sur de Israel, donde residen.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta, ya que el conflicto continúa afectando a la región. La situación en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, es especialmente tensa, y los residentes viven con la constante preocupación sobre lo que el futuro les depara.