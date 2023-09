Imputan a oficial de policía que no tomó una denuncia por violencia de género

Hoy, 27 de septiembre, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo una audiencia con el objetivo de formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un oficial de policía al que se lo acusa de no haber dado la orden de tomar una denuncia por violencia de género, lo que derivó en el suicidio de la víctima.

En la causa interviene la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo Mariana Rivadeneira, en esta ocasión representada por la auxiliar de fiscal Mónica Torchán. En su teoría del caso la Fiscalía sostiene que el día 16 de octubre de 2022, alrededor de las 15:30 horas, la víctima se hizo presente en la comisaria de Trancas, para realizar una denuncia sobre violencia doméstica, que habría sufrido por parte de su pareja luego de mantener una discusión, la que no pudo concretar porque un agente policial le dijo que no podía tomarle la denuncia, porque no se encontraba el oficial a cargo (el encartado). En ese sentido, el agente se comunicó con el oficial principal para darle aviso de dicha situación. Haciendo caso omiso al pedido de denuncia, el imputado, no dio la orden, ni se hizo presente en la comisaría para darle una solución a la víctima. Esta última, decidió quitarse la vida, minutos después.

Como último punto, Torchán solicitó que se dicten contra el acusado, y por el plazo de tres meses, medidas de coerción de menor intensidad, entre ellas la promesa de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, fijar domicilio y la obligación de presentarse cada 20 días en la UFI, para firmar el libro de comparendo. Por su parte, el juez aceptó el requerimiento fiscal.