Otro lanzamiento exitoso: "La Barbie Tucumana" estrenó "La Queso"

La talentosa Barbie Tucumana, conocida cariñosamente como "Tucuplastic", está en camino de alcanzar nuevas alturas en su carrera musical. Días atrás sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con el lanzamiento de su segundo sencillo titulado "La Queso".

Lysset, está decidida a conquistar el corazón de su audiencia y llegar a un público aún más amplio. "llegar a muchas personas" y emocionarse haciendo lo que ama.

"La Queso", es el título de la nueva canción y que fue inspirada por los populares memes que circulan en las redes sociales y lleva consigo un mensaje polémico y pegajoso que promete ser un himno en cualquier fiesta.

En su cuenta de Instagram, Lysset compartió el enlace a su flamante canal de YouTube, donde ya está disponible el video musical de "La Queso". El videoclip se filmó en varias locaciones, incluyendo un automóvil estilo Barbie y la participación de bailarinas. escenario elegido no pudo ser más icónico para Tucumán: el Rosedal del Parque 9 de Julio.

"La queso, la que soporte, la que no pueda entonces que soporte. Yo soy la Barbie, a ti nadie te conoce. Yo soy así, toma tus precauciones", dice el estribillo de la canción. Con una actitud arrolladora y una coreografía contagiosa, Lysset está dispuesta a cautivar a su público con cada paso de baile.

Al ritmo de la cumbia, canta: "Yo no tengo la culpa, no me enseñaron a pedir disculpas. La Barbie solo hay una y las demás que lloren y que sufran. Ahí están las zancudas, nunca estarán a mi altura. Ellas, que se hacen las puras, revolean las bombachas las turras".