El servicio eléctrico es más caro informaron desde EDET

A través de un comunicado, la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (EDET), informó que en Tucumán rige una nueva quita de subsidios nacionales e incremento del valor de la energía.

De acuerdo a lo informado, el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) anunció la sanción de un nuevo cuadro tarifario para la energía eléctrica, que responden a la resolución N° 612/23 emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, vigente desde el mes de agosto del corriente año en el resto del país. “La Resolución ERSEPT 652/23 establece el pase directo a la factura de los costos de la generación de energía y la reducción de subsidios determinados por el Gobierno Nacional”, señalaron.

En ese sentido, explicaron que “esta modalidad, conocida como Pass Through, se verá reflejada en las facturas de los clientes a partir de su publicación en los medios de prensa de los cuadros tarifarios resultantes”. Y aclararon: “Sin embargo, estos valores no forman parte de los ingresos de EDET, que se mantienen invariables desde agosto de 2022 y cuyo proceso de revisión se encuentra en curso”.

Por último, confirmaron que el incremento “por la quita de subsidios nacionales” implicará, contemplando a todos los sectores y categorías, una variación del 9,9% en la tarifa media.

A principios de septiembre, el diputado Carlos Cisneros volvió a apuntar contra la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (EDET) y aseguró que las herramientas que tiene el Estado Provincial para controlar el servicio de la firma.

"La verdad es que EDET presta un servicio deficitario. No es culpa del chancho sino quien le da de comer. Soy un dirigente sindical que hoy soy diputado nacional y que me hice eco de la cantidad de reclamos insatisfechos que había de la gente. Aclarado esto, digo que hay organismos de control que no hacen bien su tarea, que hay causales en el contrato cuando se le adjudica por casi 100 años a EDET, que no se cumplen, que son causales por las que se puede rescindir el vínculo con la provincia”, aseguró el referente de La Bancaria.

“Creo que el vínculo y la exigencia con EDET debería ser más estrecha por parte del Estado, porque para eso se paga y para eso es el vínculo. Está el ERSEPT y la Defensoría del Pueblo”, enumeró Cisneros, que agradeció la predisposición del defensor del pueblo, Eduardo Lalo Cobos, para aclararle algunos puntos del servicio energético.

“EDET se puede ir y puede venir otro que sea mejor, peor o igual, pero debe entender el Estado, con todas las herramientas que tiene lo pongan en línea. Para eso hay organizaciones de usuarios, Ersept, Defensoría del Pueblo, la Legislatura. Es un trabajo mancomunado. A mí no me interesa hacer el trabajo del Ersept, ni quiero ser el Defensor del Pueblo, pero creo que esos aumentos y cortes lo sufren todos los tucumanos- Esto se tiene que terminar, es una de las cosas que también reclama la gente a la hora de poner el voto”, finalizó.