El insólito pedido de un peregrino salteño: "Vine a pedir que no me gorreen más"

Cada año, la ciudad de Salta se detiene en su rutina cotidiana para dar la bienvenida a la tan esperada Fiesta del Milagro. Esta celebración, que tiene lugar en honor al Señor y la Virgen del Milagro, atrae a decenas de miles de personas de todo el país, convirtiéndola en una de las peregrinaciones más grandes de Argentina y la principal de la región.

Este año, como en cada edición de la Fiesta del Milagro, la peregrinación trae consigo historias de fe y esperanza. Entre los miles de fieles que llegan desde diferentes puntos de Argentina, una historia en particular que se ha viralizado por las redes sociales. Se trata de un joven creyente que peregrinó hasta Salta con una singular petición: implorar a los Santos que su pareja no le sea infiel.

Este joven, identificado como Dano Cuellar, es un conocido influencer y humorista del Chaco salteño. En un acto de honestidad y humor, Dano Cuellar expresó sus motivaciones para peregrinar durante la Fiesta del Milagro. "Yo vine a peregrinar porque ustedes saben. Me han gorriao y es por eso que vengo a pedirle al Señor y la Virgencita que ya no me gorreen más", expresó con una sonrisa en su rostro.

La presencia de Dano Cuellar en la Fiesta del Milagro no solo ha agregado un toque de humor a la celebración, sino que también ha recordado a los presentes que la fe puede tomar muchas formas y que todos son bienvenidos a buscar consuelo y orientación espiritual, sin importar cuán inusual sea su motivo.

La Fiesta del Milagro continúa siendo un faro de fe y esperanza en Salta, reuniendo a personas de todas las edades y trasfondos para celebrar la espiritualidad y la unidad.