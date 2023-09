Monterizos anestesiados: ya no importa viajar como ganado, mientras se pueda viajar

Empresarios y choferes expresan la crisis del transporte, "es insostenible" indican desde AETAT, y aseguran que el valor del pasaje debe subir. Mientras, desde la semana pasada el transporte público de Tucumán tiene recortes de servicios. Por lo tanto, hay horarios en los cuales las unidades van desbordadas de pasajeros.

Viajar de Monteros a la capital tucumana o hacia el sur se volvió más complicado de lo que ya era. Viajar por la mañana temprano, es casi imposible, la empresa Tesa, llega a Monteros, con todos los lugares cubiertos, por lo tanto hace el recorrido y ya no levanta a nadie.

Por su parte, las unidades del Exprebus, lleva 56 personas sentadas, 25 paradas. Hay vecinos que fueron a tomar el colectivo a las 7:45 y lograron subir recién a las 10:35. "No sé cómo explicar esto en mi trabajo" dice una docente que enseña en San Miguel de Tucumán, y llegará al término de su hora.

Los reclamos no paran. La situación de pacientes con turnos es igual de delicada: 'hace más de un mes tengo turno y llegaré tarde, la angustia que tengo, el estrés que esto genera a mi enfermedad, nadie se hace cargo. Me levanté a las 5 de la mañana y llego tarde por este servicio de mierda" expresa don Jerónimo Gutiérrez a MONTERIZOS.

Pamela Rodríguez por su parte señala "ya era, tenía hasta las 11 para presentar un TP, tengo que tomar un urbano después, así que no llego. Pero iré igual para ver si encuentro a la profe y le lloro y le explico. Estuve hasta más de las 2 de la mañana haciendo este trabajo". La joven estudiante tiene en sus manos una carpeta sobre la cual dice "más de 2 mil pesos me salió imprimir todo esto y no podré entregar porque no puedo subir a un colectivo, parece un chiste".

En la terminal de ómnibus el chófer del Exprebus ve la gente que se abalanza a la puerta. Baja y comienza a los gritos: los que viajan a Alberdi y Concepción suben primero, los que se bajarán antes subirán después". Los insultos no paran.

"Ya no me importa viajar parada, ni apretada, viajaré como ganado...solo necesito subir a un colectivo y llegar a mi trabajo en Aguilares" dice una mujer desbordada en llanto. Algunos pasajeros se corren para darle lugar, la empatía fue hoy, pero mañana volverá a pasar de nuevo ¿quién cederá su lugar en la fila?