Más de 200 economistas advierten sobre los peligros de la dolarización propuesta por Milei

En una declaración que causaron revuelo en el ámbito económico nacional, más de 200 economistas de diversas corrientes académicas y políticas han expresado su preocupación sobre el plan de dolarización propuesto por el candidato Javier Milei.

En un crítico documento, que sigue atrayendo adhesiones a medida que pasan los días, los economistas calificaron la propuesta como "un falso atajo", "un espejismo" y una "alquimia monetaria" que, según ellos, podría tener graves consecuencias para la economía argentina.

El documento, que reunió a economistas tanto del gobierno como de la oposición, así como a expertos independientes, subraya la incertidumbre que rodea el rumbo económico de Argentina en los próximos tres meses, debido al proceso electoral en curso. Los economistas firmantes temen que la dolarización, impulsada por Milei, podría llevar al país a "un incremento absurdo de la deuda pública" y desencadenar un "estallido (hiper) inflacionario".

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, argumentó que la dolarización es inviable y que no ocurrirá voluntariamente. Daniel Marx, otro economista destacado que respalda el documento, destacó que la solución a los problemas económicos de Argentina es compleja y que la dolarización no es la respuesta.

Mario Rapoport, economista y historiador de la UBA, señaló que la política cambiaria es fundamental y que la dolarización no sería beneficiosa para el país. Advirtió que una economía dolarizada sufriría rigideces que podrían complicar la vida cotidiana en Argentina, especialmente en momentos de cambios en las tasas de interés de Estados Unidos.

El documento firmado por estos economistas concluye que "un intento de dolarización formal sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina".

Además de los economistas mencionados, la declaración cuenta con la firma de una amplia variedad de expertos económicos con puntos de vista diversos, lo que ha aumentado su relevancia en el debate público. Los profesionales expresaron preocupación por la falta de dólares necesarios para respaldar la dolarización y destacaron que las propuestas existentes para obtener divisas podrían aumentar la deuda pública de manera insostenible.