Desde la Policía desmienten saqueos en la zona de "El Bajo"

Desde la Policía de Tucumán aseguraron que lo que sucedió en la zona de “El Bajo” se trató de una tentativa de robo en banda, conformada por menores que trataron de sustraer un celular, pero fueron inmediatamente individualizados y trasladados a la Comisaría para su identificación.

La tarde de este viernes se vio alterada por un hecho de robo que finalmente fue frustrado por la policía. Un robo al estilo “pirañas” alteró la actividad comercial en los locales ubicados en avenida Sáenz Peña y Crisóstomo Álvarez, donde los comerciantes, sin entender qué sucedía, pensaron que se trataba de un saqueo y comenzaron a bajar las persianas de sus locales.

De inmediato se montó un intenso operativo policial en la zona donde aclararon que no se trataba de saqueo, de a poco la actividad comercial volvió a tomar su ritmo normal.

Al respecto, el subdirector General de Prevención Ciudadana, Juan Ibáñez, se refirió a lo sucedido y envió un mensaje a la sociedad: “Me dirijo a la población en general, hubo una psicosis generalizada en cuanto a una falsa información, se desvirtuó un operativo ordinario que se lleva a cabo siempre en esta zona por parte de la Dirección de Distritos Urbanos. Esto llevó a que nosotros nos hagamos presentes acá para poder desvirtuar de plano esas supuestas tentativas de saqueos que la población se hizo eco a través de los medios periodísticos. A través de esto también quiero llevar tranquilidad no tan solo a la población en general, sino también a los medios para que con total objetividad manejemos cierta información, vayamos a la fuente que podamos cotejar, para que esto obviamente no genere la psicosis que generó en este caso particular en la zona de El Bajo”, expresó.

En ese contexto, el funcionario policial expresó que: “Puntualmente, hubo una intervención policial por una tentativa de robo que fue rápidamente neutralizada por personal de Distritos Urbanos. Al haber estado involucrados una gran cantidad de personas en este ilícito, hablamos de siete personas, cuatro menores de edad y tres mayores, ellos al percatarse de la intervención policial emprendieron la huida, se produjo una persecución y esto a su vez causó cierto tumulto y zozobra en los comerciantes que al ver este gran movimiento de la persecución, pensaron que se trataba de otra cosa y ante la eventualidad cerraron las puertas de los negocios y ya la gente que pasaba ocasionalmente por el lugar desvirtuó la información real de lo que estaba sucediendo”, esclareció el subdirector.

Finalmente, Ibáñez aseguró que en cuestión de minutos los comerciantes se dieron cuenta cuál era la situación real y continuaron con su actividad normal de la atención al público hasta horas de la noche, como es de costumbre.