Desgarrador relato de la monteriza, íntima amiga de Silvina Luna, sobre los últimos minutos de vida

Eugenia, un joven monteriza, amiga íntima de Silvina Luna contó detalles de los últimos momentos de vida de la modelo y actriz Silvina Luna, que murió durante la jornada del jueves tras sufrir complicaciones con la enfermedad que estaba atravesando.

“Lo único que nos decía es que no dejemos solo a su hermano”, al programa A la Barbarossa que se emite por la señal de aire Telefe. “Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos de a poco. Sabemos muy bien de las ganas de Sil de vivir, de salir adelante, pero a la vez era muy doloroso verla sufrir, porque no podíamos hacer nada”, contó con las voz entrecortada. Al mismo tiempo, Eugenia, dejó en claro que Silvina y Ezequiel (hermano de la modelo) vivian para el otro.

Sobre los últimos tiempo, la joven monteriza comentó: “De a poco la íbamos viendo mal, pero nos decía que estaba bien para no preocuparnos. Se refugió en su trabajo interno, en su camino, pero fue soltando de a poco”.

Al hablar ya sobre la última etapa de la internación en el hospital Italiano, Eugenia detalló: “En este último tiempo de internación no podía moverse, le gustaba que le pongamos Luis Miguel de fondo, o con Eze tenían esos momentos a solas de hermanos que miraban películas. Pero no aguantaba más el dolor y era muy fuerte verla así. Directamente se empezó a rendir sabiendo que lo dio todo. Con lo poco que podía hablarnos decía que no aguantaba más y se preguntaba por qué le estaba pasando eso”. además, Eugenía reveló: “El último tiempo nombraba mucho a sus papás, nos decía que la estaban esperando”.