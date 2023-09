Prisión preventiva para una estudiante y la madre de otro alumno por amenazas de bombas

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal imputó a una estudiante por el delito de intimidación pública en dos oportunidades. Debieron ser evacuados 750 estudiantes y 64 docentes. Embargo millonario.

Este jueves, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que dirige Mariana Rivadeneira, solicitó una audiencia de formalización de cargos para imputar a una alumna, de 18 años, por el delito de intimidación pública, en dos oportunidades, en perjuicio de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués de San Miguel de Tucumán, ocurrido el lunes 7 de agosto del corriente año. Luego de relatar el hecho (ver aparte), la Fiscal se refirió a las evidencias, entre ellas, el oficio de la telefonía de celular prestataria que señala la titularidad de la joven con la línea atribuida en los mensajes enviados a la docente.

"Existen elementos que la vinculan con el número de línea del cual provino la amenaza. No resulta menor que el día posterior al hecho lo denunció como robado. Por lo tanto, el peligro procesal está dado porque se falseó un dato pidiendo la suspensión de la línea y el acto posterior (por parte de la defensa técnica) de adjuntar un teléfono distinto del que provinieron las amenazas”, afirmó Rivadeneira. A continuación pidió la prisión preventiva por dos meses para la estudiante (que se encuentra cursando el 6° A) y un embargo de $3.000.000 (por el término de seis meses –que demandará la investigación-).

“Resulta procedente solicitar la inhabilitación general de bienes por el término que dure la investigación y por un importe de $3.000.000. Nadie puede negar los gastos de poner en marcha el procedimiento de evacuación (personal de tránsito, bomberos, ambulancia y agentes estatales)”, agregó Rivadeneira quien informó que debieron ser evacuados 750 estudiantes y 64 docentes.

“Ayer miércoles tuvimos 17 amenazas de bombas y la prisión preventiva no dice que no pueda educarse en forma virtual. No se están vulnerando derechos”, expuso la representante del MPF quien mencionó que restan pericias para determinar la geolocalización. Al momento de dirigir unas palabras, la joven dijo: “Cambié el número hace 6 meses y el chip que sale a mi nombre le presté a un amigo (que asiste al mismo establecimiento). En el horario de 07:00 a 09:00 horas yo estaba durmiendo”.

Finalmente, el juez que intervino hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó el comparendo de la encartada, en el plazo de dos horas, a la guardia de tribunales. Posteriormente, se procederá a su traslado al servicio penitenciario (Unidad N°4). En tanto, la defensa técnica hizo reserva de impugnar lo dispuesto.

Hecho investigado

El lunes 7 de agosto, siendo las 00:57 horas, la alumna de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués, ubicado en calle Larrea al 300 de San Miguel de Tucumán, con intenciones de causar temor público envió un mensaje de texto a través de la aplicación whatsapp del número de abonado, que es titular, al teléfono de una docente de dicho establecimiento. El mismo decía: “Hola buenas noches, usted es profesora de la institución Juan Luis Nougués, le recomendamos no llamar a los alumnos a clases por posibles bombas instaladas en las tres partes de la institución (Jardín, Inicial y Secundaria), desde ya muchas gracias”.

En horas de la mañana del mismo día, a las 09:00 horas, y del mismo abonado volvió a enviar un mensaje a la docente mencionada que rezaba: “La bomba derrumbará aproximadamente 1.000 metros cuadrados, dentro y fuera del establecimiento (Jardín, Inicial y Secundaria)”. Provocando de esa manera entre los miembros de la Escuela y de la población en general debiendo intervenir personal de Bomberos para la aplicación del protocolo del caso, evacuando el establecimiento escolar a la totalidad del alumnado y docente a fines del registro del lugar provocando asimismo tumulto y caos, mientras se aplicaba el protocolo.

Prisión preventiva para una mujer por una amenaza de bomba en el colegio Nacional

Este jueves también se concretó la audiencia correspondiente a la formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción para una mujer por amenazas de bomba al Colegio Nacional.

El caso es investigado, al igual que el primero, por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos I, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por la auxiliar fiscal Mónica Torchán.

La Fiscalía efectuó cargos por el delito de intimidación pública y requirió la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes, planteos que fueron aceptados por la jueza actuante.

El hecho se produjo el 7 de agosto y se trató de una amenaza telefónica respecto a la existencia de una bomba en ese establecimiento educativo.

Según la investigación, la imputada -madre de alumnos de ese colegio- sería titular de la línea telefónica desde la que se hizo el llamado con la amenaza.